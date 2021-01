Joan Barreda: «El Dakar aún no ha terminado»

No ha sido un día fácil para Joan Barreda… ni para ninguno de los pilotos top de la categoría de motos del Dakar. Casi cinco horas encima de la montura, sobre un terreno rápido, duro y peligroso, que se ha cobrado muchas facturas en forma de caídas.

Uno de los afectados ha sido el piloto de Castellón, que del golpe sufrido en el kilómetro 50 incluso llegó a perder el conocimiento. Así lo contaba en la meta de Neom: «Hoy ha sido un día muy duro y una etapa muy difícil y peligrosa. Creo que iba bastante bien al principio pero me he caído en una zona peligrosa y me he golpeado en la pierna. Es un fuerte golpe, pero he podido llegar al final de la etapa que era lo importante».

En sus redes sociales había dado alguna pista más sobre la dureza de la caída, que le dejó inconsciente inicialmente. «Alrededor del km 50 de la especial he sufrido una caída que me ha hecho perder el conocimiento por unos instantes. Aturdido los primeros km he podido continuar y acabar la especial», escribió en su instagram.

Afortunadamente, se recuperó pronto y pudo no solo completar la etapa (más de 300 kilómetros desde el punto en el que descabalgó), sino apenas cediendo más tiempo del perdido en el incidente respecto a Kevin Benavides.

Eso sí, esos 29 minutos que le separan del liderato no son definitivos para el piloto de Honda: «Veremos mañana cómo va la jornada, ya que el Dakar no ha terminado: aún quedan tres días».

Brabec asistió a Price

Además de Barreda también tuvieron un susto Sam Sunderland y, los más graves, Luciano Benavides (Husqvarna) y Toby Price (KTM), ambos con fracturas y habiendo dicho adiós a la carrera. Precisamente Ricky Brabec, compañero de Barreda en Honda, fue el primero en llegar a la posición de Price tras su caída y cuenta así como sucedió todo.

«Hoy ha sido un día duro y largo para todos, con muchas horas de etapa. Price cayó y estuve con él creo que como unos 20 minutos hasta que llegó el helicóptero. Cada mañana cuando salimos sabemos que esto puede suceder, es un riesgo que corremos y es una lástima para él porque era un candidato al triunfo».

Brabec considera que el alto número de incidentes de esta segunda semana se debe al diseño del trazado: «La segunda semana está siendo brutal. El año pasado llegamos aquí primero y luego pasamos a la arena, que es más suave, pero este año es al revés y mira lo que está pasando con algunos pilotos. Aún pueden suceder muchas cosas y hay que esperar hasta llegar a la meta».