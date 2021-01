Joe Biden nominará al ex diplomático William Burns como director de la CIA

El ex embajador en Rusia cuenta con una carrera de 33 años en el Departamento de Estado, que abarcó gobiernos demócratas y republicanos y lo llevó a ocupar el cargo de subsecretario de Estado

William Burns en una foto de 2014, durante su época como subsecretario de Estado (AP/Saurabh Das)

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que había elegido al veterano diplomático William Burns para dirigir la CIA durante su mandato.

Burns, de 64 años, ha sido embajador ante Rusia y Jordania, en una carrera de 33 años en el Departamento de Estado que abarcó gobiernos demócratas y republicanos. Ascendió desde las filas del cuerpo diplomático para convertirse en subsecretario de Estado, antes de retirarse en 2014 para dirigir el Carnegie Endowment of International Peace.

En la época de zozobra en el Departamento de Estado que comenzó cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, Burns eludió hacer declaraciones públicas al respecto hasta el año pasado, cuando empezó a escribir influyentes textos críticos con la política del gobierno de Trump en política exterior, entre otras publicaciones.

“Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial que ha mantenido a nuestro país seguro y a salvo”, dijo Biden. “Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los profesionales dedicados a la inteligencia que sirven a nuestro país merecen nuestra gratitud y respeto. El embajador Burns traerá el conocimiento, el juicio y la perspectiva que necesitamos para prevenir y afrontar amenazas antes de que lleguen a nuestras costas. El pueblo estadounidense dormirá tranquilo con él como nuestro próximo director de la CIA”.

Se decía que Burns había sido candidato a secretario de Estado de Biden. Biden eligió a Anthony Blinken en su lugar.

De ser confirmado por el Senado, Burns sucedería a Gina Haspel. Como la primera directora de la CIA, Haspel dirigió la agencia bajo Trump, quien frecuentemente ha desacreditado las evaluaciones de las agencias de espionaje estadounidenses, especialmente sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 para ayudar a su campaña.

El presidente saliente ha colocado comillas alrededor de la palabra inteligencia en sus tweets, lo que implica que no está de acuerdo con el término, y ha despedido a varios profesionales de la inteligencia de carrera a favor de los leales, incluidos algunos con poca o ninguna experiencia en el campo.

Burns ha recibido tres premios presidenciales por servicios distinguidos y los más altos honores civiles del Pentágono y la comunidad de inteligencia de EE. UU. Tiene un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, donde estudió con una beca Marshall.

Burns, graduado de la Universidad La Salle en Filadelfia con títulos avanzados de la Universidad de Oxford, se unió al servicio exterior en 1982 y antes de ser nombrado embajador en Rusia en 2005, se desempeñó como asistente principal de los ex secretarios de Estado William Christopher y Madeleine Albright como director de la oficina de planificación de políticas del Departamento de Estado.

Burns fue un asesor cercano y confidente de Christopher, Albright, Colin Powell, Condoleezza Rice, Hillary Clinton y John Kerry antes de su retiro.

En su libro de 2019 “The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal”, Burns pidió una renovación de la diplomacia estadounidense, mientras recordaba sus días en el campo, incluida la ayuda a encabezar las primeras etapas del acercamiento de la administración Obama a Irán en 2013.

Fuente: Infobae.com