Juicio a Jeanine Áñez: Creemos dice que no se prestará a una persecución política

Desde el Movimiento Al Socialismo anuncian que van a buscar consensos para enjuiciar a la expresidenta Jeanine Añez, sin embargo desde CREEMOS indican que no se prestaran para ningún tipo de persecución política.

Fuente: ATB

El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, con relación al juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros por los hechos de Senkata y Sacaba, dejó muy en claro que la bancada de Creemos no se prestará a una persecución política y están conscientes que para hacer un julio de responsabilidades se necesita dos tercios y el MAS no lo tiene, por lo tanto no contará con ellos y espera que también no cuente con Comunidad Ciudadana para llevar a cabo una persecución política.

Gutiérrez indicó que el primero en declarar en estos hechos tiene que ser el expresidente, Evo Morales porque gracias a su cobardía y su violación a la CPE, generó estos enfrentamientos.