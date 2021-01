Kevin Feige habla sobre el multiverso que podríamos ver en Spider-Man 3

Spider-Man 3 será uno de los acontecimientos cinematográficos más épicos en la historia del cine, pues la idea de plantear un multiverso a dado entrada a un sin fin de teorías que dan a entender la participación de otros héroes arácnidos además de Tom Holland.

El fichaje de Jamie Foxx y Alfred Molina en los papeles de Electro y Dr. Octopus, ha creado una gran emoción entre los fanáticos de Marvel, ya que este par de actores dieron vida a sus personajes en dos distintas versiones del hombre araña, lo que podría ser que también Andrew Garfield y Tobey Maguire regresen en sus icónicos papeles.

Ahora que la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel arranca el 15 de enero con el estreno de la serie Bruja Escarlata y Visión, Comic Book ha preguntado al presidente de Marvel Studios Kevin Feige sobre estos rumores. Y esto es lo que ha respondido:

He leído algunas cosas. No estoy seguro de haberlas leído todas. Lo divertido sobre la especulación ‘online’ al respecto de nuestras cosas es cómo, a veces, no podría estar más alejado y, a veces, está sorprendentemente cerca, y eso se ha mantenido así durante los últimos años. Pero decir qué es qué le quitaría la diversión a todas las cosas

Como ves, Feige no quiere confirmar o desmentir si, efectivamente, veremos a Maguire y Garfield de nuevo como sus respectivos Peter Parker. Puede que Bruja Escarlata y Visión aporte algunas pistas sobre si el multiverso será clave a lo largo de la Fase 4. Además, la secuela de Doctor Strange (Doctor Extraño) lleva en su título ese término: Doctor Strange in the Multiverse Of Madness.