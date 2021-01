La Covid-19 golpea al personal del Sirmes La Paz, un galeno precisa una UTI

Fuente: Página Siete Digital

Desde el Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz requieren con urgencia una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para el médico René Espinoza, traumatólogo que se contagió el coronavirus y precisa de internación.

“Les pedimos por favor nos ayuden, no encontramos una unidad de terapia (intensiva) para un colega traumatólogo que requiere urgente internarse. Las autoridades no dan solución. Les rogamos que ustedes puedan preguntar”, declaró el secretario ejecutivo de la institución, Fernando Romero.

Además señaló que la Caja Nacional de Salud (CNS) “no está cumpliendo su trabajo y en tan pocos días estamos colapsando como La Paz”.

En contacto con Página Siete Digital, el secretario del Sirmes denunció que tanto a Espinoza como a otros médicos afectados «se los manda a buscar” espacio en nosocomios. Anunció que su institución llevará a cabo una asamblea en la que se tomarán determinaciones ante esta situación.

“Estamos en una crisis extrema, nuestro colega va a la CNS y le dicen que no hay terapia y que no tiene espacio y punto. Y lo mandan a que él busque a ver que hace a los médicos, a los que atendemos pacientes, la CNS nos trata así, no ha tenido reparo de buscar espacio ni UTI”, manifestó.

Sobre esa línea añadió: «Hoy tenemos asamblea, estamos molestos; nos tratan como si no sirviéramos para nada, como si fuéramos perros. No les importa lo que nos pasa (…). Va a ser dura la respuesta que vamos a tener hoy día, vamos a tener una asamblea de emergencia».