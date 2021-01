La emocionante historia de Brendon, el sobrino trans de Jennifer Lopez, y el documental sobre él que va camino a los Oscar

Constantine, ¿cómo lo ha recibido Hollywood?

C: He estado coqueteando con Hollywood durante muchos años, aunque vivo en Nueva York desde los últimos 16 años. Hollywood y Nueva York son dos mundos cinematográficos diferentes pero tienen mucho en común: el cine. Amo Los Ángeles. Allí están muy centrados en las películas. He tenido el placer de estrenar mis trabajos en Hollywood antes. Lo más destacado fue cuando estrenamos mi cortometraje ‘A stone appears’, con Bill Skarsgård y Emma Doxiadi, en el cine privado del productor Jerry Bruckheimer con un pequeño grupo de amigos y productores. Realmente fue una experiencia fuera de este mundo para mí como joven cineasta en ese momento. Pero para ser honesto, ‘Draw with me’ no es una película de Hollywood, aunque cuenta con Jennifer Lopez. Es una película para el mundo. Ojalá no conozca fronteras.

Nadia, es periodista y productora. Su familia tiene una importante empresa de construcción en Grecia. ¿Cómo reaccionaron cuando les contó sobre su interés en el cine?

N: Desde el momento en que me gradué de la escuela secundaria en Atenas y luego me fui a vivir, estudiar y trabajar a Londres durante diez años, supe que siempre tendría una doble vida profesional. La inmobiliaria y la empresa constructora de mi padre me aseguran el estar financieramente segura e independiente para hacer lo que quiera en la vida. Por otro lado, mi hobby y pasión por el cine comenzó con el periodismo cuando era más joven y ahora se convirtió en un interés por la producción. Para sentirse completo creo que es importante que uno intente combinar en la vida tanto trabajo como pasión. Mis padres nunca dudaron de mí porque como estudiante era responsable, estudiaba en una de las mejores universidades del mundo y cumplía con mis responsabilidades. Así que nunca hubo una mala reacción de ellos con respecto a mis elecciones. Especialmente mi padre está súper emocionado con todo lo que hago en mi vida y apoya incluso mis ideas más locas. El momento en que decidí dedicarme al periodismo y las producciones fue cuando vivía en Londres. Recuerdo que realicé un viaje a India, donde conocí a la familia Gandhi, y sentí la necesidad de llevarme una cámara para poder filmar mi experiencia y transmitirla en televisión