La FBF «no se someterá» a la TV para organizar torneos

Campeones

martes, 12 de enero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no quiere estar sometida a la televisión para organizar los campeonatos que tiene en mente para cada una de las temporadas.

En el nuevo pliego que hizo conocer la entidad federativa para la empresa que se adjudique los derechos de televisión del fútbol boliviano (2021-2024) se establece que ahora se deberá coordinar con la FBF los sistemas de torneo a disputar. “En el nuevo pliego he sugerido que se incluya, y el presidente me hizo caso, de que no deberíamos someternos a lo que dice la televisión, debe ser al revés, ellos deben acomodarse a lo que dice la FBF para que nosotros podamos presentar un formato de todos contra todos, por series o dos torneos, eso decidirlo entre nosotros”, dijo Adrián Monje, director de competiciones de la FBF.

Hasta el año pasado, la empresa Sport TV Rights tenía un contrato firmado en el que los clubes de la División Profesional se comprometían a jugar 364 encuentros por año. Con esta cantidad de juegos lo único que quedaba era tener dos torneos todos contra todos con un calendario comprimido que en muchas ocasiones fue en contra de la preparación de los equipos bolivianos que juegan las copas internacionales y de la propia Selección.

“Hoy, en el nuevo pliego está escrito de esta manera: la FBF coordinara con la empresa de TV el formato de torneo que debemos tener con un máximo de partidos que deben transmitir”, agregó Monje.

Debido a que la licitación de los derechos de televisión se encuentra en curso, es poco probable que el torneo arranque el 24 de este mes como se tenía previsto. En la FBF manejan el 7 de febrero como una fecha tope para iniciar actividades.