La mecánica arruina el gran Dakar de Cristina Gutiérrez

Fuente: https://www.marca.com

Mal día para Cristina Gutiérrez. Una avería en su OT3 ha tirado por tierra la gran actuación que estaba completando en este Dakar, en el que debutaba en una categoría nueva, estrenaba compañero… y todo ello con la presión de los favoritos que ella misma se había ganado anotándose la primera etapa.

La burgalesa estaba en los ritmos de los mejores vehículos ligeros en los dos primeros tercios de la etapa. Rodaba cuarta a menos de un minuto de la cabeza en el kilómetro 174, pero a partir de ahí llegó el varapalo.

Una rotura de un palier en torno al kilómetro 195 ha dado como resultado casi 58 minutos perdidos y muchas ilusiones que se desvanecen. Aún así, la española sacó su casta y en el resto de la etapa fue capaz de recortar 40 segundos a Aron Domzala, el ganador de hoy. Ritmo tenía.

El fallo mecánico le cuesta el liderato de la categoría T3 de prototipos, que ahora pasa a manos de su compañero del Red Bull Off Road Junior Team, Seth Quintero y le relega a la undécima plaza en la general de vehículos ligeros. Aún así, no todo está perdido en una categoría muy sensible a los problemas técnicos y donde aún puede dar muchas vueltas la clasificación.

Otro que ha compartido el mismo cruel destino ha sido Gerard Farrés, que ha perdido otros 44:57 hoy y, esta vez sí, parece decir adiós a todas sus opciones. El de Malleu lleva tres días con su Can-AM renqueante y la sangría de minutos empieza incluso a complicarle las aspiraciones al podio final.

El mejor español hoy ha sido José Antonio Hinojo, décimo en la general y séptimo entre los SSV. Oriol Vidal, copiloto de Saleh Alsaif ha terminado décimo, mientras que Fernando Álvarez (19) y Ricardo Ramilo (20) se han colado entre los 20 mejores del día. Santi Navarro ha perdido 19:40 aunque se mantiene en el top 10 en la general.