La NASA abandona sus intentos de penetrar en la superficie de Marte mediante su módulo de aterrizaje InSight

Fuente: actualidart

Pese a no renunciar completamente al programa InSight de investigación de las entrañas de Marte, la NASA ha anunciado que pone fin a sus intentos de usar la sonda apodada ‘topo’, un instrumento cuya función era medir el calor que fluye desde el interior de Marte hacia la superficie.

El aparato, diseñado y construido por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y desplegado en Marte por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, ha sido declarado ‘muerto’ tras los 500 martillazos que ha dado este enero, y que no han dado fruto.

Desde el febrero de 2019, la sonda ha estado intentando penetrar en la superficie marciana para obtener datos de su temperatura interna, con el fin de aclarar detalles sobre el motor térmico interior que impulsa la evolución del Planeta Rojo. Sin embargo, la inesperada tendencia del suelo a aglutinarse impidió que se produjera la fricción necesaria para que el instrumento, en forma de espiga, perforara hasta la profundidad requerida.

One phase ends, and another begins…

Last weekend, the mole made a final attempt to dig farther underground on Mars. Even with all the steps we’ve taken to #SaveTheMole, it seems there’s just not enough friction in this soil to keep it moving downward. (1/4) pic.twitter.com/ZevtiAvS36

— NASA InSight (@NASAInSight) January 14, 2021