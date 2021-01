La oposición deplora la «discriminación hasta en la muerte», tras el rechazo del MAS a homenaje a exdefensor Rolando Villena

Fuente: Página Siete Digital

La Cámara de Senadores, controlada en mayoría absoluta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), rechazó este jueves la declaratoria de Homenaje Camaral por el fallecimiento del exdefensor del Pueblo Rolando Villena.

La oposición en la Cámara Alta logró 14 votos de 36, sin embargo, ningún parlamentario oficialista respaldó la propuesta.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame lamentó que la propuesta que se presentó en el pleno del Senado haya sido rechazada.

“Yo he propuesto el homenaje a Rolando Villena porque ha sido un hombre que ha luchado por la democracia en Bolivia, por consolidar el proceso democrático, y además ha tenido que luchar contra presiones del MAS, él optó por tener justicia, por los derechos humanos y no por presión política; lamento profundamente que ellos hayan rechazado la solicitud”, dijo Salame a Página Siete Digital.

Su colega por la agrupación Creemos, Centa Rek, calificó la determinación como una situación de “falta de humanidad”, sin tomar en cuenta la situación en la que el país se encuentra por la pandemia, enfermedad con la que falleció Villena.

“Mi extrañeza del viraje que está tomando el Senado de esta legislatura, como una ideologización política extrema que no está considerando la circunstancia en la que estamos viviendo los bolivianos (…). No puede haber hasta el momento de la muerte una situación de tanta falta de humanidad. He pedido que se reconsidere porque no puede levantarse la sesión del Senado sin que haya un homenaje póstumo a este señor”, declaró Rek a este medio.

Asimismo, el senador por CC, Rodrigo Paz, observó el rechazo por parte del oficialismo como un hecho de “discriminación hasta en la muerte”, y apuntó que sí se aprobó el homenaje camaral a Felipe Quispe, quien falleció la anterior semana.

“Ha habido un hecho muy puntual: discriminación hasta en la muerte. Ese es el concepto de fondo. La anterior semana se hizo un reconocimiento, más allá de las posiciones ideológicas en favor de El Mallku y hubo mayoría (…). En el caso puntual del señor Villena, hoy es discriminado política e ideológicamente por una bancada del Senado, y a nosotros nos ha indignado porque más allá de reconocimientos, uno busca la esencia de aporte de los bolivianos a la Patria”, sostuvo.

Página Siete Digital intentó comunicarse con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para conocer su opinión sobre el tema, pero hasta el cierre de esta nota no atendió el requerimiento.

Villena falleció el pasado fin de semana a causa del coronavirus, después de haber sido intubado e internado por varios días en cuidados intensivos.