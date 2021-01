La organización del Dakar responde a Loeb: «Era una zona de 30 y pasó a 107 km/h»

Fuente: https://www.marca.com

Sebastien Loeb sorprendió ayer a la caravana del Dakar con una amarga queja respecto a la sanción de cinco minutos que le impuso la dirección de carrera por saltarse una zona de velocidad controlada. El nueve veces campeón del mundo de rallies dio su versión de los hechos y llegó a denunciar la «incompetencia» de los comisarios de la prueba.

Hoy, la organización ha dado explicaciones al respecto en voz tanto de David Castera, director del Dakar, como de Javier Soler, presidente del Colegio de Comisarios y Luis Gómez, director de carrera de la categoría de coches.

En un tramo, él pasó a una velocidad superior a la velocidad indicada» Luis Gómez, director de carrera de la categoría de coches

El primer dato clave lo apunta este último, que revela que «la velocidad establecida era 30 km/h y él [por Loeb] pasó a 107 km/h». Así describe Gómez el punto en el que surgió la polémica: «Era una DZ en la que tenían que entrar a una cierta velocidad (limitada). En un tramo, él pasó a una velocidad superior a la velocidad indicada. Es una información que da el GPS y que a nosotros se nos traslada en un informe. Hay un reglamento claro que indica el tipo de penalidad de acuerdo a la velocidad a la que ha pasado».

David Castera pone más luz al asunto explicando cómo funcionan estas zonas de velocidad controlada que la organización establece en todas las etapas (en un número importante, cada día suele haber un mínimo de cinco de ellas): «El GPS emite un pitido, que suena cada vez que se valida un WP. Cuando llegas a una zona de velocidad limitada, el GPS se enciende a 800 metros y te indica con una flecha cómo llegar hasta la zona con velocidad controlada».

Es ahí donde el piloto tiene que empezar a frenar: «A partir de ese momento, tienes 180 metros para frenar. Por lo que entiendo de lo que ha ocurrido, Sébastien no atiende, en ese sentido, a las indicaciones de su copiloto sino que se fía del pitido para frenar. No es la función del pitido. La función del pitido es indicar que se ha validado un WP. También tiene la información en el roadbook y en la tablet. Él llegaba muy rápido y esperaba un pitido. El problema es que no sonó (eso puede ser) o que no lo oyó…y ahí está el problema. Cuando se da cuenta pega un frenazo brusco pero es demasiado tarde», explica.

Él llegaba muy rápido y esperaba un pitido. El problema es que no sonó (eso puede ser) o que no lo oyó…y ahí está el problema» David Castera, director del Dakar

Castera considera que, por su propia experiencia, es el copiloto el que debe estar atento a estos puntos y no fiarse sólo del pitido: «Yo creo que es un riesgo enorme fiarse de ese pitido. En mi experiencia personal con Stéphane y Cyril, el piloto nunca debe fiarse del pitido, sino del copiloto. Hay mucho que perder y poco que ganar.»

Entre los comisarios hay sorpresa por la reacción del galo, que en ningún momento se dirigió a consultarles nada sobre la sanción, según ha declarado el presidente del Colegio, Javier Soler: «Sébastien Loeb no ha venido a vernos, nadie nos ha llamado, nadie ha puesto ninguna reclamación sobre este tema. Por eso nos hemos sorprendido esta mañana descubriendo los mensajes en redes sociales».