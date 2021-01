La pandemia recrudece en Brasil y regresa el fantasma del impeachment para Bolsonaro

Bolsonaro prometió solemnemente, como si fuera un juramento hipocrático, no vacunarse. Hay rumores en San Pablo de que adquirió inmunidad gracias al tratamiento que tuvo cuando contrajo Covid y por eso cree que no necesita vacunas. Pero tuvo que cambiar de tono cuando se realizaron caravanas de manifestantes en su contra en cien ciudades del país. “Europa y algunos países de Sudamérica no tienen vacunas. Y sabemos que la demanda es alta. Hemos firmado acuerdos, contratos, desde el pasado mes de septiembre, con varias empresas, y las vacunas están empezando a llegar”, aseguró. “Van a llegar y van a vacunar a toda la población en poco tiempo”.