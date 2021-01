La Paz: 5 pacientes salen con éxito de cirugía endoscópica cerebral

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Cinco pacientes padecían de fuertes dolores de cabeza, desórdenes hormonales, pérdida de visión como de movimiento en las extremidades. A todos ellos se les detectó un tumor en la base del cráneo y fueron sometidos a una cirugía endoscópica de alta complejidad para extirpar estos quistes con éxito. Hay otras 15 personas que tienen tumores y esperan cirugías similares.

El Hospital de Clínicas realizó las cinco operaciones el pasado viernes, un día al que denominaron Jornada de Cirugía Endoscópica de Base de Cráneo. Las unidades de Neurocirugía, Otorrinolaringología, Anestesiología y Quirófano trazaron un plan de acción altamente delicado para llevar adelante las intervenciones. Después de más de una semana, los pacientes están en plena etapa de recuperación.

Igor Toco, neurocirujano con especialidad en cirugía vascular y jefe de enseñanza de neurocirugía, declaró que el tumor en estas personas se presentó en la glándula hipófisis, que se encuentra justo debajo del cerebro, en la base del cráneo, y controla la funcionalidad de todo el cuerpo. El profesional aclaró que las lesiones en esta glándula no están asociadas a golpes, estrés o tensión.

“Hay una predisposición genética para que el paciente vaya a desarrollar el tumor y se produce por un factor hereditario. Son los factores externos como tabaquismo, alcoholismo u otros malos hábitos los que favorecen a que se presente de forma más temprana el tumor”, explicó.

Al inicio del mal, cuando el tumor está en pleno crecimiento, los nervios ópticos salen por detrás de las órbitas de los ojos y después los comprime. La principal manifestación es la alteración de la vista y el paciente pierde la visión lateral. Produce adormecimiento de la mano hasta pérdida de movimiento, incluso “arrastran el pie”.

Después, provoca fuertes dolores de cabeza y comienza a causar un desbalance en las hormonas. En las mujeres les impide embarazarse y en los hombres puede causar impotencia sexual en determinados periodos; también causa un crecimiento exagerado de las extremidades. “Son distintas manifestaciones clínicas que el paciente debe identificar”, advirtió.

En caso de que el mal no sea detectado a tiempo, el tumor llega a crecer, altera más los nervios e incluso puede anular la visión por completo. “Siempre recomendamos que se debe operar en los momentos iniciales de la enfermedad, no cuando deja de ver o está en coma porque el resultado y el pronóstico en estos casos no son buenos”, afirmó.

Los cinco pacientes -uno de Santa cruz, otro de Potosí y tres de La Paz- padecieron alteraciones visuales. Sólo una tenía una alteración hormonal.

La extirpación se la realizó por una cirugía endoscópica a través los orificios nasales de los pacientes, lo que conlleva varias ventajas. Por ejemplo, el tiempo de internación y la recuperación es menor y al igual que las posibles complicaciones, la medicación o los costos. Además, no se dejan heridas.

“Antes -añadió el especialista- y aún se sigue usando (un procedimiento que implica) el abordaje por el cráneo. Hay manipulación, la parte estética (por la cicatriz en la cabeza) genera un impacto psicológico negativo en muchos de los pacientes que están en contra de que se les abra la cabeza. Eso hace que muchos rehúyan al procedimiento”.

15 en espera

A la fecha hay 15 pacientes en espera del procedimiento, no sólo por tumores en la hipófesis, sino en general, informó Toco. “Lógicamente, las limitaciones por el Covid no nos permite realizar los procedimientos (con la celeridad) con que los hacíamos antes. Pero vemos de programar nuevas jornadas para aliviar el volumen de pacientes que requieren el procedimiento y no padezcan esta patología por más tiempo”, afirmó.

La mitad de ellos están internados en el Hospital de Clínicas y la otra –que no son tan graves- están en consulta esperando su internación. “No se olviden que por la Covid-19 no se pueden tener las salas llenas y, por tanto, se dejan camas vacías. Eso nos restringe un poco”, dijo.

Las operaciones también incluyen a profesionales que están en formación, “un neurocirujano por año”, precisó Toco. “Ellos se forman en relación a las patologías más prevalentes en nuestro medio y ya son bastantes generaciones, pues son más de 20 años que llevamos adelante esta tarea”, apuntó.

Sobre la intervención