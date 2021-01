La Paz: candidatos presupuestan entre Bs 70.000 y Bs 7 millones

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Las organizaciones políticas en carrera electoral por la silla edil en el municipio de La Paz presupuestan entre 70.000 y siete millones de bolivianos para su campaña. Los frentes apuntan -indican- a recaudar los recursos económicos mediante aportes propios, venta de chocolates, quermeses y donaciones, entre otras actividades.

Los candidatos de seis frentes que aspiran a suceder al alcalde Luis Revilla dieron a conocer los montos económicos a los que esperan llegar para encarar sus actividades proselitistas. Los postulantes apuntan a invertirlos principalmente en las campañas a través de redes sociales.

El candidato que estima el presupuesto más modesto es Peter Maldonado, de UCS, quien prevé llegar a recaudar un monto menor a los 10.000 dólares equivalentes a 70.000 bolivianos aproximadamente.

“Lo que se puede recaudar no es significativo, menos en una época en pandemia. Nuestra campaña será desde un banquito con distanciamiento social y medidas de bioseguridad. Para eso no se necesita mucho dinero, sólo ganas y el coraje de hacerlo. Nuestro presupuesto no va a sobrepasar los 10.000 dólares”, informó Maldonado.

El postulante afirmó que además de socializar sus propuestas en visitas a los barrios, también invertirán en realizar la campaña por redes sociales, lo que requiere de un presupuesto bajo.

Desde su equipo de comunicación se espera que los medios brinden una cobertura equitativa a todos los candidatos para que den a conocer su programa de gobierno.

Desde el frente ASP, que postula a Xavier Iturralde a la Alcaldía de La Paz, se informó que se espera llegar a contar con un presupuesto de entre 10.000 y 15.000 dólares, equivalentes a 70.000 y 105 mil bolivianos aproximadamente.

Se explicó que se espera recaudar ese monto económico entre todos los candidatos, pero que más adelante se informará oficialmente sobre el presupuesto, los modos de recolección y en qué se invertirá.

Mientras que el candidato del MPS, Juan Carlos Arana, señaló que estiman recaudar aproximadamente 20.000 dólares (140 mil bolivianos) con quermeses, donaciones y otras actividades. Aunque algunos expertos les dijeron que lo ideal sería contar con un presupuesto de 45.000 a 48.000 dólares.

“La gente de distintos barrios nos dio donaciones como barbijos, banderitas, nos apoyaron con lo que podían. Nosotros también juntamos nuestros ahorritos con la gente de campaña. Tratamos de hacer eventos, la gente hace quermeses en sus barrios, entre otras cosas para juntar recursos. Nuestro presupuesto es modesto. Creo que llegaremos con todo lo que estamos haciendo a los 20.000 dólares”, manifestó Arana.

El candidato señaló que ya invirtieron cerca de 8.000 dólares, una parte en la compra de 20.000 barbijos que fueron entregados en diferentes zonas del municipio paceño.

Arana expresó que también enfocarán su campaña por Facebook, Twitter e Instagram, que llegan a millones de usuarios. “Hay que ponerse imaginativos”, dijo el candidato del MPS.

Por su parte, el frente Venceremos, que respalda la candidatura de José Manuel Encinas, tiene proyectado recaudar 306 mil bolivianos, con aportes de los candidatos, donaciones e ingresos por otras actividades.

La coordinadora general de la campaña, Mayra Plata, indicó que por cuestiones de transparencia toda la información de los recursos económicos se presentará en el sitio web josemanuel.jmencinas.group.

“Tratamos de manejar el presupuesto de la forma más transparente. Hasta ahora hemos llegado al 32% de lo previsto. Eso es únicamente de aportes de los candidatos. Si hay algún ingreso se modificará el porcentaje en nuestra página web para que se conozca a qué montos estamos llegando”, informó.

El candidato a la Alcaldía de Pan-Bol, Amilcar Barral, señaló que el presupuesto planificado para su campaña es de aproximadamente 80.000 dólares (560 mil bolivianos). Enfatizó que la mayor parte de los recursos los destinará a la compra de barbijos y atomizadores.

“Calculo que vamos a llegar a cerca de 80.000 dólares, de los cuales gran parte es mi aporte, de los candidatos y de algunos dirigentes que están con nosotros. Una de las decisiones que tomamos es que el presupuesto asignado para publicidad lo vamos a utilizar en comprar más barbijos y atomizadores”, señaló.

Destacó que ya se entregaron 10.000 barbijos KN95 y atomizadores, en los cuales se invirtieron 15.000 dólares. Indicó que en redes sociales tiene previsto invertir cerca de 8.000 dólares (56.000 bolivianos).

El candidato que tiene el presupuesto más alto por el momento es Iván Arias de la alianza por el Bien Común Somos Pueblo, quien informó que esperan llegar a los 7.000.000 de bolivianos con aportes, donaciones y otras actividades como la venta del bombón de chocolate “Beso de Negro”.

“Pensamos juntar 7.000.000 de bolivianos. Tenemos un aporte de 100 mil bolivianos de los candidatos a concejales y vecinos. Quizás no tengamos el presupuesto que nos proponemos. Si no hay plata, uno debe plantear cosas novedosas. Haremos un convenio para vender besos de Negro”, expresó.

Desde SOL.bo se informó que se dará a conocer el presupuesto estimado en los siguientes días. Este medio intentó conocer también el presupuesto del MAS, C-A, Jallalla, Unidos y el MTS, pero no se obtuvo respuesta.