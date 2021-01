La película de Star Wars que prepara Kevin Feige, sumó al guionista de Rick & Morty

Fue el pasado mes de diciembre cuando Disney reveló todos los proyectos que tienen listos para estrenarse los próximos años, en los cuales están Marvel, Pixar, Disney Animation y Star Wars.

La franquicia creada por George Lucas ha sido una de las más rentables para la casa de Mickey Mouse y por tal razón, la compañía ha estado invirtiendo para dar más contenido a los fanáticos. Una de los filmes más esperados, es el que prepara el Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

Se sabe poco del proyecto de Feige para el universo Star Wars; sin embargo, ahora sabemos que sigue en preparación y acaba de sumar un nuevo miembro a su equipo.

Según recoge Collider, Michael Waldron será el encargado de escribir el guion de la película. Quizás su nombre no te diga demasiado, pero en los últimos años ha sabido hacerse un hueco en La Casa de las Ideas. Él está detrás de Loki, la serie sobre el Dios del Engaño que verá la luz en mayo de 2021, y de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela del personaje de Benedict Cumberbatch.

También es productor de Rick y Morty, además de guionista. Suyo es el episodio ‘The Old Man and the Seat’ (4×02), donde Rick descubre que alguien ha utilizado su baño privado. No sabemos si logrará llevar algo del humor que caracteriza a la animación a la entrega galáctica, pero cruzamos los dedos para que así sea. Waldron también es el creador de Heels, serie que prepara Starz sobre dos hermanos en el mundo de la lucha libre profesional y que cuenta con Stephen Amell y Alexander Ludwig en los papeles protagonistas.

Parece que su trabajo en Doctor Strange y Loki ha gustado mucho al estudio y no duda en convertirle en una pieza clave en su estrategia de futuro. Sobre la historia de Kevin Feige en Star Wars conocemos pocos detalles, pero Feige ya declaró que su intención era explorar nuevos personajes y lugares del universo.