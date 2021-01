La quiromasajista de Wilster decide dejar el club, pese a que fue ratificada por el directorio

Campeones

jueves, 21 de enero de 2021

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Betzabé Ibáñez, quiromasajista de Wilstermann, determinó no regresar a su puesto con el cuerpo técnico de Mauricio Soria, pese a que el directorio del Aviador la había ratificado en el cargo en el primer plantel.

La quiromasajista había denunciado, a través de su abogado Jaime Trigo Orellana el martes, que era alejada de su puesto porque el técnico Soria no quería trabajar con mujeres.

“El señor Mauricio Soria, que es el director técnico de Wilstermann, le dijo que no la quiere cerca de él, no la quiere en el entorno, en su entrenamiento, es más personalmente le ha dicho ‘yo no quiero trabajar con mujeres’”, dijo Trigo.

El cochabambino Soria por su lado dijo que “salen versiones con gente que solo quieren hacer daño a lo que nosotros hacemos, a nuestro trabajo”.

El técnico Soria señaló que lo único que solicitó a la dirigencia fue la posibilidad de reducir el personal que está alrededor del primer plantel, que a su entender es demasiada, en tiempos de pandemia.

“Hablamos con la directiva, pidiendo que se reubique a la gente del plantel solo pedimos a la directiva que reubiquen a la gente, a un par de personas que ayudan para que disminuyan la cantidad de gente que tenemos y puedan ir a otros grupos a apoyar mientras dure la pandemia”, aseguró Soria a Deporte Total a tiempo de indicar que él está rodeado por mujeres en su familia y está feliz por ello.

Entre tanto, el director jurídico de Wilstermann, Cayo Salinas, aseguró que después de una reunión el directorio determinó que Ibáñez sea reintegrada a su fuente laboral con el primer plantel y que fue el mismo presidente del Aviador, Gróver Vargas, quien habló con el estratega Soria para darle a conocer la noticia y fue muy receptivo.

“Lo único que tiene que hacer Soria es acatar nuestras determinaciones porque es personal del club. Nosotros somos respetuosos del derecho al trabajo que tiene Betzabé y no por su condición de mujer, sino como profesional”, explicó Salinas.

Sin embargo, pese a la decisión del directorio de Wilstermann, Ibáñez determinó alejarse del club por cómo sucedieron las cosas.

Trigo dijo que se pondrán en contacto con la dirigencia de Wilstermann para conciliar los beneficios que deberán pagar a su cliente. “Lo que vamos a hacer es ir con buenas intenciones de conciliar los beneficios que le corresponden”, dijo Trigo. En cuanto a la demanda por discriminación contra Soria, no quiso adelantar si se la presentará o no.

“Aunque ahora diga a la prensa de que nunca ha pasado eso, que solamente quería reducir el personal, eso es falso, eso viene de palabras de Betzabé, la víctima. Lo que a nosotros nos correspondería es iniciar el proceso penal, por discriminación, ya que él fue el directo responsable de atajarle a un derecho que ella tenía de trabajar”, aseguró Trigo, pero no anunció que presentarían la demanda.

Pochi llegó

El volante de creación argentino Cristian ‘Pochi’ Chávez finalmente llegó a Cochabamba y hoy ya estará presente en el entrenamiento bajo las órdenes de Mauricio Soria.

A su llegada lo primero que hizo fue tranquilizar a la hinchada, que estaba preocupada porque el volante podría determinar no regresar a Cochabamba y quedarse en Argentina para estar cerca de su familia, que fue golpeada por la muerte de su suegro.

Sobre el nuevo cuerpo técnico a la cabeza de Mauricio Soria, Chávez sostuvo que conversó con el estratega. “Hable con él, me llamó, me dio toda la confianza, me dijo que iba a ser su capitán, eso me motivó mucho”, aseguró el argentino. El volante como siempre prometió todo su esfuerzo para que el Rojo vuelva a ser campeón.

Plantel completo

Con la llegada de Pochi Chávez el plantel de Wilstermann está completo, con todos los jugadores que deben ser parte de esta temporada.

Aunque aún se analiza la posibilidad de contratar a un refuerzo más, en el caso que se consolide la salida del marcador central paraguayo Ismael Benegas, que ya había hecho conocer su decisión de no volver esta temporada a Wilstermann, pese a que tiene contrato por este año más. Los próximos días de seguro serán determinantes.