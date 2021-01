Larrea: El Tribunal Electoral debe decidir si quiere «matar gente» yendo a elecciones

Fuente: erbol.com.bo

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, insistió este lunes con su rechazo a que se realicen las elecciones el 7 de marzo, debido a la segunda ola de la pandemia, y manifestó que es decisión del Órgano Electoral si lleva adelante los comicios arriesgando la vida de la población.

“El que tiene que decidir si quiere ir a matar gente es el Tribunal Electoral, porque con esta con esta epidemia y con ese comportamiento del virus, yo creo que la gente va a preferir preservar su vida y estas elecciones van a tener ausentismo muy fuerte”. Dijo Larrea a ERBOL.

El médico explicó que en esta segunda ola el comportamiento del virus hace que el paciente tenga complicaciones en los primeros días y no da tiempo de actuar, puesto que los pulmones desarrollan de manera rápida una neumonía.

Sostuvo que el país no está manejando bien la pandemia: “No tenemos contratación de recursos humanos, no tenemos respiradores, no tenemos medicamentos, no tenemos una estrategia, por lo tanto, eso preocupa”, señaló.

Larrea afirmó que La Paz está en una etapa de escalada de contagios a “pasos agigantados” y que falta para llegar al pico de la segunda ola.

“Yo creo que el pico máximo se va a dar por el mes de febrero, los primeros días de febrero, o sea que estamos a una semana de lo que es tener realmente una catástrofe en lo que refiere la presentación de pacientes”, acotó el también candidato a alcalde de La Paz.

Informó que durante enero, hasta ayer, ya se registraron 23 médicos fallecidos en La Paz, es decir, un promedio de casi uno al día. Agregó que 13 médicos están en terapia intensiva y más de 40 profesionales en salud se encuentran con terapia intermedia o están siendo tratados en sus casas, porque no hay espacios en los hospitales.