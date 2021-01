Las 11 mejores películas realistas sobre pandemias y virus mortales

De repente, sin saber cuál es su origen, un virus mortal se propaga a nivel mundial y, en pocos días, empieza a diezmar a la población. El contagio se produce a través del simple contacto entre los seres humanos.

Estas líneas podrían servir como descripción de la preocupante, trágica realidad de los últimos meses, pero, de hecho, es la sinopsis de ‘Contagio‘, el thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia que dirigió Steven Soderbergh hace casi diez años. Vamos a recuperar ahora algunas de las películas sobre pandemias y virus mortales más eficaces del cine.

Made in China

Más allá del siempre chocante enfrentamiento cultural (esos mercados de animales), si algo tenemos en común todos, si hay algo que nos une a los mortales es, precisamente, el miedo a perder nuestra vitalidad. No están llegando noticias esperanzadoras, y los cierres fronterizos por tierra, mar y aire nos evocan catástrofes cinematográficas que durante toda nuestra vida nos han helado la sangre.

Más o menos realistas, más o menos sangrientas, todas aterradoras, el cine de pandemias letales ha estado siempre en nuestras pantallas, grandes y pequeñas, para hacernos reflexionar sin perder su capacidad de entretenimiento.

Contagio

Dirección: Steven Soderbergh

Reparto: Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law

Hace casi diez años desde que el hiperactivo cineasta, con un guión de Scott Z. Burns, nos metiera el miedo en el cuerpo a través de la letal enfermedad que contrae, entre otros, Gwyneth Paltrow. La sobriedad del director al servicio del pánico global le permite flirtear constantemente con esa crueldad que tanto le gusta para meter el miedo en el cuerpo de cualquier ser humano con acceso a su cine.Lejos de ser una de sus grandes obras, resulta innegable que ‘Contagio’ es una excelente película sobre el poder del miedo, las dificultades de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos inocentes y la valentía y la fuerza de los pocos que intentan hacer algo.

Crítica en Espinof: ‘Contagio‘.

Estallido (Outbreak)

Dirección: Wolfgang Petersen

Reparto: Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland

25 años de este clásico del cine blockbuster-pandémico-catastrófico donde el director de ‘El submarino (Das Boot)’ se lo pasaba en grande destrozando la vida soñada e ideal del americano medio con una premisa fantástica, un reparto de primera y momentos realmente apasionantes.

Que luego todo se vaya desarmando para terminar en el esqueleto de una fosa común genérica es lo de menos, porque lo que importa en este caso es el viaje.

Crítica en Espinof: ‘Estallido‘.

Apocalipsis (The Stand)

Dirección: Mick Garris

Reparto: Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamey Sheridan, Laura San Giacomo, Rob Lowe

De la privilegiada mente perversa de Stephen King han salido grandes obras, novelas ejemplares que han servido de base a una serie de adaptaciones de todo linaje para cine o televisión.

Y una de las más populares es la vasta miniserie de Mick Garris que, llena de grandes nombres, se convirtió en un éxito mundial a mediados de los noventa. Ahora, con un remake en marcha, es buen momento para comprobar el alto nivel de terror que puede provocar el mítico Randall Flagg.

Doce monos

Dirección: Terry Gilliam

Reparto: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer

Solo alguien como Terry Gilliam podía plasmar en imágenes una historia como la que David y Janet Peoples escribieron a ritmo de Chris Marker. Es posible que fuera la primera vez que Brad Pitt nos dejó alucinados con sus dotes interpretativas.

También sorprendió ver a Willis con el look de estrella de la serie b (z) quemada que mantiene actualmente. ‘Doce monos’ es un trabajo mayúsculo que, de no ser por ‘Brazil’, sería de lejos la película más importante e influyente del Monty Python más inquieto artísticamente.

Crítica en Espinof: ‘Doce monos‘.

Hijos de los hombres

Dirección: Alfonso Cuarón

Reparto: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Peter Mullan, Danny Huston

‘Hijos de los hombres’ es un milagro. Una adaptación de una novela de P.D. James donde un cineasta como Cuarón, siempre más preocupado en otros temas mucho más «pequeños», decidía marcar un antes y un después en la narrativa cinematográfica de este siglo.Por desgracia, esta epopeya de ciencia ficción hiperrealista se ha vuelto demasiado cercana como para seguir pensando que solamente se trata de una ficción visionaria.

Crítica de Espinof: ‘Hijos de los hombres‘.

Llega de noche

Dirección: Trey Edward Shults

Reparto: Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough

Tenemos una edad en la que el hombre del saco, Chucky o el maldito Babadook dejan de darnos miedo porque con los años empezamos a temer a otras cosas bastante más cercanas, posibles y dolorosas.

Y dan miedo. ¿O acaso no recuerdas aquella pesadilla que tuviste no hace mucho y que te destrozó la cuerpo y alma durante todo el día? Esos miedos son los que usa esta notable película como arma de destrucción masiva.

Crítica en Espinof: ‘Llega de noche‘.

Virus (The Flu)

Dirección: Kim Sung-su

Reparto: Jang Hyuk, Su-Ae, Cha In-pyo, Park Hyo-ju

Una cepa de gripe aviar se dispara en Seúl, provocando la muerte de los afectados en poco más de 24 horas. Una película peligrosamente cercana en el tiempo y el espacio, y aunque de ese virus ya supimos salir en su momento, las imágenes que escupe esta catastrofista aventura nos recuerdan que, a veces, las noticias pueden superar a la ficción.

A ciegas

Dirección: Fernando Meirelles

Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Alice Braga, Gael García Bernal

Adaptar a Saramago no es sencillo, y Meirelles se encontró por primera vez con una seria división de opiniones con su «visión» de ‘Ensayo sobre la ceguera’. En lugar de zombies o desastres naturales, el principal antagonista de la película es la raza humana misma.

O mejor aún, su indiferencia hacia la debilidad de los demás. Tal y como sucede en las mejores aportaciones del género post-apocalíptico. Lo mismo que pasa fuera de nuestras casas cada rato, por desgracia.

Crítica en Espinof: ‘A ciegas‘.

Pánico en las calles

Dirección: Elia Kazan

Reparto: Richard Widmark, Paul Douglas, Jack Palance, Barbara Bel Gedes, Zero Mostel

Lo que en apariencia no es más que un film de serie b sobre criminales (portadores de la mismísima peste) y héroes a contrarreloj, era en realidad una estupenda perdiz mareada para que el macartismo imperante no pusiera las cosas difíciles. Además, esta estupenda película de Kazan fue el trampolín de Jack Palance, que debutaba en la gran pantalla con este thriller de alto voltaje. Desde luego, ya no se hacen películas como las de antes.

La amenaza de Andrómeda

Dirección: Robert Wise

Reparto: Arthur Hill, David Wayne, Kate Reid, James Olson, Paula Kelly

El director de ‘Star Trek, la película‘ o ‘West Side Story‘ adaptando el que puede ser el trabajo más «serio» de Michael Crichton a principios de los años setenta solo puede dar como resultado un clásico de la ciencia ficción que trascendió como pocos.

Una carrera contra el tiempo para detener un virus que ha infectado una pequeña aldea y se ha cobrado la vida de sus habitantes. superior a casi todas las películas de desastres de su tiempo. Hoy en día sigue siendo pura científica y cinematográficamente.

Crítica en Espinof: ‘La amenaza de Andrómeda‘.

La luz de mi vida

Dirección: Casey Affleck

Reparto: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss

Tras unos cuantos problemas y vetos relacionados con una serie de acusaciones hacia su persona, Casey Affleck entonó el mea culpa y después diseñó una película en la que las mujeres del mundo habían muerto. Con mucho en común con títulos como ‘La carretera‘ o la mencionada más arriba ‘A ciegas’, Affleck apuesta por el mumblecore para tirar de un apocalipsis algo ya transitado, pero con un buen gusto algo por encima de la media.

Crítica en Espinof: ‘La luz de mi vida‘.