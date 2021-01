Las generaciones del futuro nos despreciarán por estas 7 cosas

Basta mirar las consecuencias del COVID-19 en los países desarrollados para comprender que la actitud de los humanos contemporáneos ante los peligros colectivos no ha sido óptima. Nick Bostrom, fundador y director del Instituto sobre el Futuro de la Humanidad de Oxford, comentó al respecto: “Si quedan humanos luego de una catástrofe masiva, pueden mirar al pasado y considerar que fue una gran negligencia que no redujéramos los riesgos existenciales. Pero no seremos menos deplorables si la humanidad se acaba y no queda nadie para condenar nuestra era”.