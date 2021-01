“Lengua Covid”: un nuevo síntoma por infección de coronavirus en Europa

Fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria y tos fueron los principales signos para sospechar si una persona padece de coronavirus. Sin embargo, en las últimas semanas y a partir de nuevas «olas» y nuevas cepas en Europa, principalmente en Inglaterra y España, infectólogos hablan de una nueva característica que detectaron en algunas personas infectadas: cambios en la coloración y en la textura de la lengua.

Un de los principales expertos británico advirtió a la gente que tenga cuidado con la «lengua Covid», a medida que aumenta el número de personas que padecen el nuevo síntoma de coronavirus en Gran Bretaña.

El profesor y científico Tom Spector, epidemiólogo del King’s College London, dijo que uno de cada cinco pacientes presenta ahora síntomas poco comunes, al menos en Gran Bretaña.

Así lo contó en Twitter. «Una de cada cinco personas con Covid todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial de PHE, como erupciones cutáneas. Ver un número creciente de lenguas Covid y extrañas úlceras en la boca. «¡Si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, quédese en casa!».

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021