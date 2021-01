Los cinco directores técnicos más ganadores del fútbol profesional

Fuente: paginasiete.bo

Ser DT es probablemente una de las profesiones más inciertas del mundo. Las puertas de la gloria están tan cerca de la boca del abismo que se confunden. Los reinados de los técnicos de fútbol son tan glamorosos como breves, en cambio, los tiempos de sequía, de silbatina implacable, de mentadas de madre, suelen ser más largos, más frecuentes y dolorosos.

Bolivia no es la excepción. Nuestros clubes han preferido extranjeros a bolivianos, argentinos a cualquier otra nacionalidad, “verseros” más que profesionales serios, pero –gracias a Dios hay un pero- puede contar con nombres que reúnen las características que se debe esperar de un conductor: seriedad, disciplina, creatividad, pero por sobre todo un conocimiento combinado entre estrategia, táctica, sentido del realismo, comprensión de las demandas físicas de los tiempos que le han tocado cuando dirige y, sobre todo, control y manejo del equipo como tal y como un conjunto de personas de carne y hueso que, en Bolivia, como lo demostró Xabier Azkargorta, requieren de un gran acercamiento y guía humana, psicológica, física y técnica. Estos son los técnicos de oro de la historia del fútbol profesional boliviano que comenzó en 1950:

Eduardo Villegas Cámara

Su nombre está ya inscrito para siempre en la historia de nuestro fútbol. Será muy difícil romper su récord de ocho campeonatos nacionales. Lo consiguió en un periodo de diez años (2008-2020) en la modalidad de dos torneos anuales.

Nacido en Cochabamba el 29 de marzo de 1964, Villegas fue un buen mediocampista en el periodo 1983-1999 (debutó a los 19 años). Jugo en Petrolero, The Strongest, Blooming, Wilstermann, San José, Bolívar e Independiente Petrolero. Sin duda, su club de referencia fue el Tigre de Achumani, donde obtuvo dos títulos, además de uno en Bolívar y otro en San José.

Jugó 16 partidos en la selección nacional entre 1986 y 1989. Debutó como técnico en San José en 2005. Desde entonces dirigió al citado club y a Universitario de Sucre, The Strongest, Wilstermann, Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys, Always Ready y Blooming.

Fue también DT de la selección boliviana (2010/2019). Su seguidilla de éxitos comenzó con el primer título histórico logrado por Universitario de Sucre en 2008A, siguió con Wilstermann en 2010A y con una espectacular campaña -la más relevante de su carrera- con The Strongest al que llevó ¡cuatro veces! a coronarse campeón: 2011A, 2012C, 2012A y 2013A. El título de San José en 2018C y su último lauro fue la tercera estrella de Always Ready en 2020. Este último lo consiguió compartido con Omar Asad. Villegas condujo a los albirrojos en los primeros 15 partidos del campeonato (58%), y Asad en los 11 restantes (42%).

Si sumamos su trayectoria como jugador y como DT, tiene la friolera de seis campeonatos en The Strongest (dos como jugador y cuatro como técnico), dos coronas en San José (uno como jugador y uno como director técnico). Sólo como DT, uno en Universitario de Sucre, uno en Wilstermann y uno en Always. Un total de 11 campeonatos. Una carrera espléndida que ratifica con su carácter sobrio, equilibrado y sin estridencias. Un nombre para no olvidar nunca.

Jorge Habegger

Nacido en Buenos Aires el 19 de octubre de 1940, Habegger ha tenido una dilatada trayectoria internacional como DT. Es en Bolivia donde escribió sus páginas más notables.

Comenzó su carrera como DT en 1976 al mando de Junior de Colombia. Ha dirigido en Argentina: Temperley, Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta, Deportivo Español, Boca Juniors y Huracán. En Ecuador: Barcelona y Emelec. En Arabia Saudita: Al Nassr y Al Ettifaq. En Guatemala: Municipal.

Su debut como técnico fue espectacular, primer equipo dirigido primer campeonato. Lo logró con Junior. Fue campeón con el Barcelona en 1991, En 2009 logró hacer campeón a Municipal. En Bolivia donde llegó en 1986 dirigió a Bolívar, Wilstermann, The Strongest y Aurora. Fue también DT de la selección boliviana (1989-1990/2001-2002).

Su etapa más exitosa la desarrolló en Bolívar, equipo al que llevó al título en cuatro ocasiones: 1987, 1988, 1996 y 1997, sendos bicampeonatos.

Culminó su exitosa trayectoria boliviana con el título de Wilstermann en 2000. Si medimos sus momentos más relevantes, incuestionablemente se tiene que recordar su paso por Bolívar y su breve periodo en Boca Juniors en 1993, el equipo más importante que dirigió.

Sus cinco campeonatos nacionales lo colocan en el segundo lugar de este podio.

Carlos Aragonés Espinoza

Aragonés (nacido en Yacuiba el 16 de febrero de 1956) es además de un notable técnico, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol boliviano. Estrella de Bolívar y de la selección nacional de la que fue capitán. Un mediocampista (8 clásico) que hizo época.

Fue descubierto por dirigentes de Bolívar cuando jugaba en Central Norte de Salta. Pasó al equipo celeste en 1976 y jugó allí hasta 1981 en que se hizo uno de los pases más relevantes de su tiempo al venderlo al Palmeiras de Brasil, donde jugó entre 1981 y 1984, pasó luego al Curitiba. Tras una seria lesión cerró su carrera en Destroyers.

Como jugador fue campeón nacional con Bolívar en 1976 y 1978. Jugó en la selección entre 1977 y 1981 donde disputó 31 partidos. Comenzó su carrera como DT en 1989 en Blooming. Dirigió también a Real Santa Cruz, The Strongest, Oriente Petrolero y Bolívar. Fue DT de la selección nacional entre 2000 y 2001. Logró cuatro títulos nacionales: The Strongest (1993), Blooming (1998 y 1999) y Bolívar (2006A). Tercero entre los técnicos más destacados del fútbol boliviano

José Luis Rodríguez

Rodríguez en tarea teórica con jugadores de Municipal en 1965. Dirigió ese equipo en la Libertadores de 1966. El caso de Rodríguez es el de un verdadero desconocido. Después de su carrera de DT, escaló jerarquías en la Policía (el único dato curioso del que tenemos noticia), tiene el particular mérito de haber estado entre los técnicos pioneros de nuestro profesionalismo.

Carecemos de datos biográficos que permitan tener un perfil del personaje. Todo lo que sabemos, apenas por escuetos recortes de prensa, es que llevó a Bolívar a su segundo campeonato nacional en 1953, a su tercer título en 1956 y al Municipal de Willy Camacho a su segunda corona en 1965 al que dirigió en la Libertadores. Tras dejar la carrera deportiva se integró a la Policía Nacional. Es con esos tres lauros el cuarto técnico más ganador del profesionalismo boliviano.

Gustavo Domingo Quinteros

El argentino boliviano Gustavo Quinteros (nacido en Cafferata, Argentina el 15 de febrero de 1965), tuvo una destacada trayectoria como futbolista especialmente en Bolivia, hasta llegar a la selección nacional, para luego convertirse en director técnico.

Debutó en Central Córdoba de Argentina en 1983, jugó también en Talleres de Escalada, San Lorenzo y Argentinos. En Bolivia jugó en Universitario de Sucre a donde llegó por primera vez al país, San José y Wilstermann, pero donde alcanzó su cota más alta como defensor central fue en The Strongest donde jugó en 1989-1991 y 1993-1994. Fue campeón con el Tigre en 1989 y 1993.

Jugador de la mejor selección de la historia del país, clasificó al mundial en 1993 y lo disputó en 1994, formando parte de la selecta lista de mundialistas bolivianos.

Su carrera como técnico fue muy dilatada. Debutó en San Lorenzo de Argentina en 2003, también dirigió en ese país en San Martín de San Juan. En Ecuador dirigió al Emelec, en Arabia Saudita a Al Nassr y Al Wasf. En México al Tijuana y en Chile a Universidad Católica y Colo Colo. Ganó tres títulos ecuatorianos con el Emelec en el periodo 2013-2015, y dos campeonatos con Universidad Católica (2019). En Bolivia fue DT de Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero. Su trabajo más destacado como DT los hizo en las selecciones de Bolivia (2010-2012) y Ecuador (2015-2017).

Fue tres veces campeón en el país con Blooming en 2005C, Bolívar 2009A y Oriente Petrolero 2010C.

A pesar de algunos momentos polémicos, es sin duda, una de las figuras relevantes de nuestro fútbol con tres campeonatos en su haber.