Magisterio Rural: “No garantizamos el inicio de clases, no hay condiciones”

A tres días del inicio de actividades educativa en todo el territorio nacional, el ejecutivo de la Confederación del Magisterio Rural, Víctor Mamani, dijo que su sector no garantiza el inicio de las clases debido a que los municipios no cumplieron con otorgar los implementos de limpieza para evitar los contagios. Además, el Ministerio de Salud no presentó el informe epidemiológico nacional para determinar la modalidad que se aplicará en cada región.

“Nosotros como dirigentes nacionales no garantizamos el inicio de clases; no por los maestros, sino que no hay condiciones lamentablemente”, dijo Mamani.

Agregó que el Ministerio de Educación tampoco cumplió con la entrega de las cartillas a los estudiantes y maestros.

“Algunos municipios están empeorando, otros todavía se mantienen en rebrote; pero de todas formas no se puede asegurar nada y, hasta este momento, lo más lamentable es que los gobiernos municipales tampoco han implementado equipos de bioseguridad a las unidades educativas”, dijo el dirigente del Magisterio Rural. Para esta jornada se tiene previsto otro encuentro con el Ministro de Educación.