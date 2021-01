Magnate ofrece un millón de dólares a quien pueda responderle una sola pregunta que le preocupa

Desde temprana edad el empresario Robert Bigelow mantuvo un inquieto interés por «eventos anómalos» como los ovnis y la vida después de la muerte.

Is there life after death? Businessman offers near-#milliondollar prize to find out for the best evidence for “the survival of #consciousness after permanent bodily #death.”#RobertBigelow#MillionDollarChallenge💵https://t.co/V6GgqgXdFU

— ᕲᘿᘿ (@Dee013) January 22, 2021