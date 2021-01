Maluma revoluciona Instagram con una fotografía junto a la barriga de una mujer: «Tengo algo que decirles»

Fuente: 20 Minutos

El corte de pelo de Maluma dio que hablar cuando, hace diez días, el cantante compartió una fotografía en su perfil de Instagram bajo el título: «Muchos saben de Maluma, pocos de Juan Luis». Se trata de un estilo bastante habitual en Colombia conocido como «7».

Después, el de Medellín decidió tomarse unas vacaciones y se marchó a la nieve, donde ha disfrutado de practicar snowboard, dejando un álbum fotográfico en el que muestra lo bien que lo ha pasado en esta escapada.

Al parecer, el cantante sigue disfrutando de la nieve pues, hace apenas unas horas, ha compartido una imagen en una estación de esquí donde brindaba con amigos y familiares. Lo que no está claro es el motivo del brindis, pues la imagen va acompañada de un mensaje: «Tengo algo que decirles».

Aunque no sabemos si está jugando a la ambigüedad o no, el cantante ha logrado revolucionar las redes sociales. Maluma ha compartido una imagen en la que le vemos abrazando la barriga de una mujer en la que hay escrito un hashtag: «#7DJ».

Muchos apuestan por que la joven de la fotografía es Susana Gómez, quien podría ser su nueva novia. Se trata de una arquitecta colombiana a la que conoce desde hace varios años y que se aleja de los estereotipos de modelo a los que nos tenía acostumbrados el cantante.

Los fans del cantante han optado por que se trata de una imagen con la que Maluma revela su futura paternidad y, por ello, no han dudado en felicitarle por ello. Sin embargo, otros internautas no creen que el colombiano vaya a ser padre, sino que apuestan por que el bebé no es suyo: «Calma, gente, será un sobrino, ahijado, primo o cualquier parentesco; excepto un hijo«.

Por su parte, el artista no ha confirmado ni desmentido ninguna de las suposiciones de sus fans. Ni siquiera ha confirmado los rumores que sugieren que mantiene una relación sentimental con Susana Gómez.