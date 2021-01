Manfred incumple requisitos para ser candidato y Súmate lo justifica

El exprefecto del departamento Manfred Reyez Villa incumple requisitos para habilitarse como candidato para la Alcaldía de Cochabamba, porque votó en un municipio distinto al que ahora postula. Sin embargo, la alianza a la que representa, Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate), lo justifica.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Humberto Valenzuela, explicó, sin referirse a ningún candidato en particular, que una de las observaciones más recurrentes es que los candidatos se postulan en lugares en los que no votaron en 2020, lo cual sería una causal de inhabilitación.

El Reglamento de Registro de Candidaturas, de diciembre de 2020, basado en la normativa vigente en el país, establece entre otros requisitos “estar inscrito en el padrón electoral” y “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente”.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Humberto Valenzuela, informó que las observaciones que existen hacia los candidatos serán notificadas a las organizaciones políticas hoy.

Manifestó que el tema más recurrente identificado en Sala Plena del TED es que algunos de los candidatos han votado en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 en un municipio, están siendo propuestos como candidatos para ocupar la silla edil en otro municipio.

“De hecho esos ciudadanos son inhabilitados”, dijo, explicando que no estarían cumpliendo un criterio importante de pertenecer al municipio en el que pretenden ser elegidos como autoridades, ya sea en el cargo de concejal o en el de Alcalde.

Enfatizó que este tema “no es negociable, no es subsanable”. Agregó que en estos casos el tema no se puede arreglar, porque deben existir nexos de residencia, de estar domiciliado, tener un pasado familiar, bienes, intereses y actividades.

“No se puede importar a un candidato (…). Algún ciudadano, por ejemplo, ha sufragado en Tiquipaya y pretende ser autoridad municipal en Cochabamba, por supuesto que no va a ser habilitado”, ejemplificó.

Reyes Villa, quien volvió a Bolivia en enero de 2020 luego de haber estado por una década en Estados Unidos, emitió su voto en Tiquipaya en las elecciones de octubre del pasado año.

El delegado de Súmate ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Diego Bráñez, aseguró que no existen motivos de inhabilitación para Reyes Villa, debido a que los cambios de domicilio tienen relación incluso con aspectos de salud. Dijo que presentaron documentación al Tribunal Electoral explicando lo sucedido.

Bráñez detalló que cuando el exprefecto llegó al país se registró en Santa Cruz. “Manfred llegó a Cochabamba finalizando una inscripción electoral. Él tomó como domicilio temporal Santa Cruz, porque era el último día que él podía inscribirse en el padrón electoral, y se empadronó allá para poder votar en Bolivia; si no, le iban a depurar del registro biométrico, por eso se inscribe allá ten proalmente”.

Luego, acotó, Reyes Villa viajó a Estados Unidos, por temas familiares, y a su retorno presentó síntomas de coronavirus, COVID-19.

“Por eso, se aisló en una de sus casas, en Tiquipaya y, para mala suerte, eran los últimos días de los registros en el padrón (…), y por eso lo registran en Tiquipaya, temporalmente”.

Describió que después volvió a la ciudad de Cochabamba, no tenía el virus; y se hizo el trámite para que pueda tener como domicilio electoral permanente. “Siempre él ha vivido en Cercado, en las Torres Soffer, donde saben que siempre ha vivido él”.

Bráñez informó que presentaron todos estos respaldos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ante el TED, y que “para nada” deberían inhabilitarlo”.

REFUGIADO

Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el 18 de diciembre un auto constitucional que determina que no se puede inhabilitar de sus candidaturas a las personas que hayan sido asiladas o refugiadas políticas en el extranjero.

Sin referirse a nadie en específico, el presidente del TED manifestó que esta medida precautoria se refiere a no exigirle la residencia de dos años anteriores al día de la votación, porque tienen la condición de asilados o refugiados y que se trata de casos específicos.

Enfatizó que esa condición de refugiados o asilados debe ser debidamente demostrado, con la documentación legal, validada, apostillada, legalizada y traducida, para que ese documento sea debidamente valorado por el Tribunal.

Reyes Villa argumentó desde antes que su salida de Bolivia fue por persecución política y que vivió como refugiado en el país del norte. Sobre el tema, el delegado de Súmate dijo ayer que presentaron todos los respaldos ante el TSE y también una copia al TED.

“Hemos cumplido, nosotros, con todo”.

Entre otros requisitos para los candidatos están que tengan nacionalidad boliviana, cumplir los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado expedido por la Contraloría General del Estado; no tener sentencia condenatoria en materia penal, y que esta esté ejecutoriada y además pendiente de cumplimiento; hablar dos idiomas oficiales, en Cochabamba preferiblemente quechua y castellano; no tener antecedentes de violencia de género y otros.