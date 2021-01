«Manos Covid», es el nuevo síntoma en algunos pacientes con Covid-19

Fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria y tos han sido los principales signos para sospechar si una persona padece de coronavirus. Sin embargo, tras superarla, pacientes han estado manifestando un nuevo padecimiento: la caída de la primera capa de piel en las manos.

“Me despertaba un día y mis manos se sentían como papel de lija y se despegaban por completo”. Así describía Amy Siniscalchi a la cadena ABC 7 uno de los síntomas post coronavirus con los que todavía debía lidiar tras recuperarse de Covid.

Según el Westchester Medical Center, hospital que cuenta con un Programa de Recuperación de Covid-19 donde atiende a más de 100 pacientes incluyendo a Siniscalchi, explicó en esa nota que este nuevo signo experimentado por varios pacientes ha sido denominado como “manos Covid”.

Y es que no solo es necesario centrarse en los primeros síntomas de la enfermedad, sino estar pendientes a las secuelas que esta puede dejar a quienes la padecieron. Fibrosis muscular, fallas cardíacas y alteraciones motoras son patologías que afectan a un tercio de los pacientes contagiados, dejándolos con secuelas que conllevan una extensa recuperación, han advertido los médicos.

No obstante, más recientemente algunas personas que sufren de lo que se conoce como “Covid prolongado”, padecimientos nuevos y duraderos relacionados con la enfermedad, pero manifestados meses después, informan sobre un nuevo síntoma: manos que se pelan.

Un informe realizado por las doctoras Veronique Bataille y Justine Kluk en el blog de expertos de padecimientos Covid del Hospital de Massachusetts, la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el King’s College de Londres y la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford explica que la piel puede verse afectada por el coronavirus “hasta en un 20% de los casos”.

Los principales síntomas cutáneos asociados al Sars-Cov-2 son la urticaria (ronchas rojas que causan comezón en la piel), erupción eritematopapular (erupción roja con bultos) o eritematovesicular (erupción similar a la varicela) y sabañones (inflamación de pequeños vasos sanguíneos de la piel), esta última “relativamente más rara antes del Covid” y tiende a ser más frecuente en jóvenes.

“Cuando la erupción se recupera, las capas superiores de la piel pueden pelarse donde estaban las protuberancias”, explicaron los expertos.

Ester Freeman, doctora y principal investigadora del Registro de Dermatología Covid-19 señala en el Journal of the American of Dermatology que probablemente los cambios en la piel son signos de inflamación por una posible continua respuesta inmune al virus.

“Algunos pacientes tienen una inflamación prolongada que de alguna manera es provocada por el virus. Todavía no entendemos exactamente por qué o cómo está sucediendo esto, pero la piel es particularmente interesante e importante, porque puede ser una ventana a lo que está sucediendo con el resto del cuerpo” afirma Freeman.