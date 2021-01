MAS toma Senasag y Mario Cronenbold pide «barrerlos»

Fuente: paginasiete.bo

Pamela Pomacahua / La Paz

Militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron ayer el control del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Santa Cruz. Presentaron a Claudio Herrera como nuevo director de la entidad y la nueva autoridad anunció que realizará una evaluación a postulantes que quieren trabajar en lugar de los actuales funcionarios. El candidato a gobernador cruceño, el también masista Mario Cronembold, pidió “barrerlos” a quienes trabajan en esa entidad gubernamental.

“Ellos son extrabajadores, seguro que quieren volver, pero hay que ver la capacidad, como lo dijo nuestro presidente Luis Arce. Hay que ver técnicamente, si quieren el trabajo se verá la capacidad de cada persona, como profesionales”, dijo Herrera a Unitel.

El miércoles, un grupo de militantes del MAS autodenominado “sector profesional” tomó las instalaciones del Senasag Santa Cruz y ayer consolidó su objetivo. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) envió el jueves al presidente Luis Arce una carta para pedir que se mantenga la institucionalidad y el personal técnico en el Senasag.

El director del Instituto de Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó su temor por posibles problemas con la exportación de alimentos. “Se está poniendo en riesgo todo un trabajo técnico que se ha dado durante muchos años”, afirmó y agregó que con estos cambios se “podrían afectar la institucionalidad, la meritocracia, ya que se exporta carne bovina al Perú, Ecuador, China y Rusia. Para los agricultores el buen servicio sanitario es la carta de presentación de Bolivia a todos los países”.

Desde el sector exportador y agropecuario advirtieron que la toma del Senasag pone en riesgo el sistema sanitario y la imagen del país al no poder cumplir con compromisos internacionales. Herrera anunció que trabajará para que la exportación e importación que certifica esta entidad no sea paralizada. “Lo que queremos es que tengan confiabilidad en la institución”, señaló.

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold (MAS), justificó y respaldó el accionar de sus correligionarios. “(Hay que) barrerlos, ¿cómo quiere que le diga? Esa gente entró a trabajar, (eran) afín al gobierno de Jeanine Añez, tienen derecho al trabajo, pero nosotros también, en el instrumento político tenemos gente capacitada que merece una oportunidad”, dijo.

También se puso del lado de cambios de personal técnico. Afirmó que una autoridad tiene que trabajar “con su personal de confianza”. Dijo que el año anterior supuestamente lo echaron de la comuna warneña con amenazas. “Ellos me sacaron a mí de mi casa, me obligaron a renunciar con dos pistolas en la cabeza. La diferencia está en que nosotros no estamos haciendo eso, estamos poniendo personas de confianza, eso es correcto. Yo era alcalde, ¿la derecha que me disponga los funcionarios? No es así”, señaló.