Médicos bolivianos en Brasil afirman no tener efectos secundarios por la vacuna CoronaVac

Dos médicos bolivianos que trabajan en Brasil recibieron la vacuna CoronaVac, ambos aseguraron que no tuvieron efectos secundarios.

El fisioterapeuta Roger Suárez, formado en Santa Cruz, actualmente trabaja en un hospital de Sao Paulo, ‘Albert Einstein’, este pasado viernes 22 de enero recibió la vacuna procedente de China, aseguró no haber tenido ningún malestar debido a ella.

“No tuve ningún efecto colateral, no tuve fiebre, no tuve dolor, no tuve nada”, manifestó Suárez en un video.