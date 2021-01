Médicos de La Paz dan ultimátum pidiendo cuarentena o dejarán de atender

Fuente: Página Siete / La Paz

Los médicos de La Paz dieron ayer un ultimátum al Gobierno para que declare cuarentena rígida a nivel nacional, en las próximas 48 horas, como única manera de contener el avance de contagios y fallecimientos por coronavirus y de no hacerlo, advirtieron, se declararán en “estado de indefensión” o que dejarán de prestar atención a pacientes en los hospitales. El mismo pedido realizaron los galenos de Santa Cruz a las autoridades locales, cuyo plazo terminó ayer, pero no acudieron a la reunión.

“Si no se ingresa a la cuarentena rígida en estas 48 horas, el Colegio Médico va a determinar que todas las instituciones se declaren en estado de indefensión”, afirmó el vicepresidente del Colegio Médico de La Paz, Ricardo Landívar, y aseguró que “ante la cantidad de pacientes que van a la consulta y no se tienen las unidades de terapia intensiva, medicamentos, equipos de laboratorio o insumos, nos vemos en la obligación de no recibir más pacientes”.

Landívar leyó la resolución y explicó que es resultado del Comité Científico del Colegio Médico Departamental de La Paz. Rechazó que las autoridades descartaran la cuarentena rígida bajo el argumento de que no se quiere afectar la economía. Explicó que sin salud no habrá una buena situación financiera, porque ante la falta de trabajadores empezará a haber menor producción. “(Droguería) Inti ha visto fallecer a su gerente general (Christian Schilling) y así van a fallecer empresarios privados, y así va a disminuir la producción de medicamentos, la producción de textiles, porque se está muriendo gente que trabaja por el país”, añadió el galeno.

Exhortó a las autoridades nacionales a confinar a la población, pues “al mantener este ‘estado de normalidad’, entre comillas, donde la población hace caso omiso de las medidas de bioseguridad, estamos llevando a una catástrofe mayor”. También rechazó las declaraciones del presidente Luis Arce quien, en dos ocasiones, pidió a la población “aguantar” el coronavirus hasta que lleguen las vacunas y, además, observó que hay una actitud de descuido y falta de prevención, en momento de la acelerada escalada de casos.

El país bordea los 3.000 casos diarios, pues ayer se reportaron 2.866 casos y 62 fallecidos.

El Colegio Médico también rechazó la designación de Jeyson Auza como ministro de Salud, pues el colegiado consideró que no tiene los méritos profesionales, que su nombramiento fue improvisado y obedece a criterios políticos. En 2018, Auza creó la denominada Confederación Médica de Bolivia, una facción paralela al Colegio Médico de Bolivia.

El martes, la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz dio un plazo de 48 horas a las autoridades municipales para que declaren cuarentena rígida en la región para cortar la cadena de contagios de coronavirus y de esta manera evitar el colapso de los centros hospitalarios.

Ayer, la comuna de la capital cruceña, a través de secretaria de Finanzas, Sandra Velarde, convocó a la dirigencia de los médicos y éstos no acudieron a la cita. Lamentó la ausencia de dirigentes del Colegio Médico y de Fesirmes. Rechazó el ultimátum de 48 horas y dijo que “la población necesita ser atendida en este momento” pero anunció que la comuna intentará “mejorar cualquier deficiencia que pueda existir”. La vocera de Fesirmes, Kadija Ovando, informó que la no asistencia a la convocatoria responde a que se había solicitado a la alcaldesa interina, Angélica Sosa, que se reúna con directores y gerentes de redes y hospitales para que esté al tanto de sus necesidades, pero se hizo caso omiso a este pedido.