Mena cuenta su verdad: denuncia abandono de parte del club Aurora

Fuente: lostiempos.com

El volante cochabambino Jhon Mena dejó el silencio y contó su verdad en diálogo con Game Over Deportes, donde denunció abandono de parte del club Aurora, situación que lo obligó a iniciar la demanda para irse del plantel y poder seguir su carrera en otro lugar.

Asimismo, indicó que tuvo que pasar muchas situaciones difíciles a razón de la cuarentena rígida del pasado año, un contrato anual de $us 1.000 ($us 83 mensuales) y amenazas que lo llevaron a tomar la radical decisión.

“Tal vez (la gente) está malinterpretando y me disculpo. Nunca quise hacer esto, el club es mi casa, yo amo Aurora desde chiquito, siempre fui hincha y las cosas que tuve que hacer fue porque me trataron mal. Me duele esto, pero a veces cuando no tienes una respuesta tienes que acudir a otra cosa”, declaró Mena.

Según la versión del futbolista, todo inició tras que el pasado 29 de diciembre, cuando el Celeste cayó 2-0 en su visita ante The Strongest, en La Paz, y donde Mena salió lesionado.

Desde ese momento, Mena aclaró que el club no se hizo cargo de su tratamiento y recuperación, dejando todos los gastos a él y su familia.

“La demanda inició por la falta de atención médica que recibí. Me lesioné en el partido ante The Strongest del 29 de diciembre y salí mal porque tenía un dolor grande. Me empezó a doler el tobillo, fui con el doctor (Mauricio) Asbún y me dijo que debía sacarme una resonancia magnética, que debía tomar tabletas y medicamentos. Pasó un día y me dijo que hablara con el presidente y nada”, aseguró el jugador.

A partir de ahí , una gran cantidad de hechos salieron a la luz cuando el futbolista pidió su préstamo a Mcepal Vinto Palmaflor, hecho que no se concretó.

Su situación tratada por la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) reveló el salario de $us 83 mes (Bs 581, ni la mitad del salario mínimo nacional que es Bs 2.122), además que el jugador denunció que fue presionado para firmar el documento cuando tenía 19 años.

“Cada que pedía el contrato para revisarlo, nunca me lo mostraban. Como toda ilusión de un muchacho era debutar en Primera, firmé. En ese momento hablé con el presidente (Jaime Cornejo) y me dijo que me iban a aumentar con el transcurso de los meses. Me dijeron esa vez, firmas o no tendrás otra oportunidad”, declaró.

Los Tiempos trató de comunicarse con el directorio celeste, empero no dieron su versión al respecto.

El fin de semana, el secretario general Mirko Cornejo dijo que el contrato de $us 1.000 es falso y que el verdadero es por un monto mayor. Además, pidió que se respete el vínculo hasta 2023.

“Dios es justo y lo dejo en sus manos”

El futbolista Jhon Mena aseguró que deja la situación con Aurora en las manos de Dios, esperando que se haga justicia en su caso.

“Lo dejo todo en las manos de Dios. Él es justo y sabe, está en todo momento conmigo. Nunca me falló, siempre orando con mucha fe. De ahora en adelante será lo que quiera de la demanda”, declaró Mena.

Contó que por su demanda aún recibe mensajes de amenazas de algunos presuntos hinchas, pero también reveló algo que los aficionados desconocían: ¿Cómo sobrevivió durante la cuarentena rígida de 2020?

“Lo que no saben es que tuve que sobrevivir en la cuarentena de diferentes formas, porque no es fácil. Ese momento no tenía nada y tuve que salir con la moto a trabajar para estar bien”, relató al programa Game Over Deportes.

El volante valluno cumplirá 22 años en 2021 y espera solucionar su problema para seguir jugando al fútbol.