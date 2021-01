Mesas de trabajo para la transferencia de la variante Canaletas-Entre Ríos no ha concluido

Fuente: El Periódico

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marco Antonio Ortiz, informó que ninguna de las mesas de trabajo para la transferencia de la variante Canaletas-Entre Rios ha concluido por parte de la Gobernación de Tarija.

«Las autoridades de la Gobernación aun no nos hizo llegar el acta que nosotros les entregamos, la misma debía ser entregado este pasado martes y hasta el momento no nos hicieron llegar nada, nos parece penoso que no nos entregue un acto de fechas de trabajo que se hab realizado durante muchos meses», declaró Ortiz.