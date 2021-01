Montes asegura que no han sido notificados por el TED

Fuente: https://www.elperiodico-digital.com

El candidato a la gobernación de Tarija, Óscar Montes, por la agrupación Unidos, señaló que no han recibido por el Tribunal Electoral Departamental sobre la denuncia por presunta violación a la Ley de Régimen Electoral.

«En ninguna parte de la norma dice que no pueda contestar alguna pregunta sobre encuestas, no está prohibido hablar de encuestas, lo que la norma prohíbe es que una organización política publique respuesta que no estén autorizadas», declaró Montes.