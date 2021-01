Montes presentó virtualmente el plan económico propuesto por Unidos

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente:elPeriódico

Acompañado por un equipo de comunicación y logística, el candidato a gobernador por la alianza Unidos por el Cambio, Óscar Montes Barzón, presentó este domingo su plan para reactivar la economía y “superar la crisis”, según planteó el propio exalcalde municipal de la capital tarijeña, que en su primera intervención mediante las redes sociales, aseguró que el regionalismo entre el Gran Chaco y la provincia Cercado, que ha causado polémica tras sus declaraciones sobre la profundización del 45% de las regalías, sólo es un “estandarte político” y no responde a la realidad.

“Desde el año 2015, la Gobernación del departamento está contrayendo deudas de manera regular y está perdiendo activos, son más de Bs 900 millones de deuda, cuanto todavía se tiene más de $us 200 millones por año, Codetar que fue la Corporación de Desarrollo de Tarija, durante 20 años administró el desarrollo del departamento con $us 200 millones, y hasta ahora tenemos industria y varios de sus emprendimientos que todavía siguen funcionando”, ejemplificó Montes sobre el presente financiero del Ejecutivo.

En ese orden y apelando a su plan de gobierno, señaló que se debe hacer una readecuación financiera para convertir la deuda comercial de corto plazo de la Gobernación, en una deuda a largo plazo y a “baja tasa de interés”, en otras palabras, acudir a entidades como el Banco Mundial (BM) en lugar de las instituciones comerciales para acceder a empréstitos públicos.

“Hay que hacer un programa para refinanciar la deuda y, de esa manera, generar circulante”, agregó Montes.

El APUNTE

Montes y la relación con el Gobierno

“No necesitamos un gobernador que sea sumiso, que le haga la tarea al Gobierno pero tampoco necesitamos que el gobernador esté enfrentado al Gobierno y que no pueda devolverle sus competencias, tal es el caso de la variante (Canaletas – Entre Ríos), hasta ahora no podemos entregar un camino que nosotros hemos hecho con nuestra plata y la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) no lo quiere recibir, los dos extremos son malos”, reflexionó el exalcalde municipal de Tarija, adelantando que, en caso de ser electo como máxima autoridad ejecutiva del departamento, sostendrá una relación de respeto con el nivel central.