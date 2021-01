Muere una ‘influencer’ brasileña acribillada a tiros por su esposo, quien posteriormente se suicidó

Los invitados detallaron que presenciaron una discusión entre la pareja y luego escucharon unos disparos. Por su parte, los investigadores sugirieron que el hecho de que la bloguera tuviera muchos seguidores —más de 60.000 en TikTok— y éxito en las redes sociales, podría haber causado celos a su marido. Sin embargo, los testigos no han confirmado esta posibilidad.

«Escuchamos a tres de sus familiares hasta ahora y afirmaron que la víctima tenía esta cuenta desde hace muchos meses. Mientras, la pareja llevaba juntos 12 años. Los testigos dijeron que los celos de la pareja eran mutuos y tenían una relación un tanto conflictiva. Así que no tenemos nada que vincule directamente este hecho con el crimen», comunicó la alguacil Marianne Souza, responsable de la investigación.

Además, la oficial informó que no está claro si su hija, de 6 años de edad, presenció o no el crimen. «Ella estaba en el lugar de los hechos, pero aún es demasiado temprano para que podamos verificar si fue o no testigo de los hechos», apuntó y agregó que la niña actualmente «está al cuidado de los familiares de su madre».

La investigación del caso sigue en curso y en los próximos días más personas deberían declarar, concluyó Souza.