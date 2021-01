Mutún, el gigante que no despierta se vuelve a citar en los planes de los candidatos a la Gobernación cruceña

Los megaproyectos Mutún y Rositas se han convertido en el estandarte de la reactivación económica para los candidatos que hoy disputan el cargo de máxima autoridad departamental, el de gobernador.

En el caso del yacimiento de hierro Mutún, el más grande del mundo, lleva más de 50 años en proyectos y tuvo poco avance en los últimos años.

Por otro lado, hace cinco décadas se planteó la construcción y puesta en marcha del Proyecto Múltiple Rositas en el río Grande, mediante la construcción de una represa que permitiría la generación de electricidad, además de facilitar agua para el riego para toda su área de influencia.

Durante la última década se han realizado varias licitaciones por parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), pero hasta la fecha no ha sido iniciada.

Creemos

Luis Fernando Camacho, candidato a la Gobernación por esta agrupación, propone que, a través del representante que se tiene en el Directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), se agilice y complete la construcción de esta primera fase de la instalación de una planta de industrialización, que hoy está a cargo de la empresa china Sinosteel Equipment.

“Se impulsará las tareas de extracción y exportación de mineral de hierro para que se generen recursos económicos para el departamento y los municipios por el pago de regalías mineras”, señala el programa de Gobierno.

Sobre Rositas, Camacho señala que se realizarán gestiones ante la Empresa Nacional de Electricidad para que retome las acciones que permitan la licitación, contratación y puesta en marcha. Se trabajará con las comunidades afectadas por la construcción de la represa y el embalse que produzca, para facilitar la concreción de la ejecución del proyecto”, explica.

FE

“Establecer la Empresa Departamental del Hierro para participar en el desarrollo y la explotación del Mutún, concurrentemente con la Empresa Siderúrgica de Mutún”, indica el programa de la agrupación que postula a José María Cabrera a la Gobernación.

El partido se basa en una economía plural para el desarrollo social en el que propone como Ciudades de Desarrollo a los municipios intermedios como Puerto Suárez, donde se encuentra Mutún.

SOL

El candidato Luis Felipe Dorado explicó que Mutún y Rositas están dentro de sus proyectos macros que piensa ejecutar si logra la victoria en la Gobernación.

“La Gobernación tiene un representante en la ESM, entonces, al haber regalías para el departamento, la Gobernación debe realizar una fiscalización”, explicó Dorado al consultarle sobre el papel que cumple la Gobernación, ya que el proyecto es una competencia del Gobierno nacional. El postulante ve que los pocos avances que ha tenido fueron utilizados para hacer corrupción. “En esta última etapa, hoy hemos avanzado con el crédito de $us 450 millones, pero como Gobernación se deben hacer cumplir los cronogramas”, dijo.

Sobre Rositas, Dorado ve que el beneficio será en los rebalses donde se deberá hacer un riego que será de beneficio para los Valles y la Cordillera.

FPV

“Hemos sido claros en denunciar la estafa nacional con respecto a esta gran esperanza para el desarrollo del departamento, del país, pero por sobre todo de la provincia Germán Busch la cual una vez más ve pasar años y años sin ver despegar este ansiado proyecto”, dijo el candidato Roger ‘Chiqui’ Martínez.

El postulante plantea que de llegar a la Gobernación ejecutará de manera inmediata la producción de acero, “ya que ahora, con la disminución de provisión de gas a Brasil nos permite activar las condiciones de operación de Mutún, pues se necesita este insumo para el proceso de obtención del acero, por lo que estamos en condición de empezar esta industrialización”.

Sobre Rositas, Martínez indicó que plantea que se debe mover el lugar de la ejecución del proyecto 17 kilómetros más abajo, en una zona en la cual el impacto natural va a ser mucho menor.

“Propongo la construcción de una cementera en Charagua Norte, a 80 kilómetros de la obra, lo que también reduciría los costos. Esta planta de cemento la voy a traer de España con gestiones propias que producirían 14.000 bolsas de cemento por día, evitando el retraso de la obra, ya que la única planta de cemento se encuentra está en Yacuses, a demasiada distancia de la obra”.

Unidos

“Exigir en el marco de la ley, que el Gobierno Nacional cumpla con la inversión pública para la ejecución de los megaproyectos pendientes, con el fin de garantizar el desarrollo, obtención de regalías y nuevos ingresos para el departamento como la explotación y comercialización del hierro de Mutún y la generación de electricidad y riego de Rositas, entre otros”, señala el programa de Gobierno.

Al respecto, el candidato Germaín Caballero explicó que son proyectos de alto impacto estratégico para el desarrollo de Santa Cruz que están, en primera instancia, como parte de las competencias del Gobierno nacional, pero su realización en territorio cruceño, en el impacto social y económico es de alto interés. “Asumo que como gobernador, y los cruceños en general, debemos ser copartícipes de su gestión, de su impulso, porque hasta ahora, lo que se ha hecho a nivel departamental para demandar su ejecución ha sido realizado en una gestión muy tímida”, indicó.

Caballero cree que estos proyectos se deben compartir con el nivel nacional asumiendo hasta la propia inversión, ya sea directamente o con créditos internacionales.

MNR

“Dentro del programa de gobierno del MNR, al ser el mismo un plan geoestratégico integral, está contemplado Mutún, donde se debe desarrollar, en primera instancia, la producción de hierro para satisfacer la demanda interna que al año significa aproximadamente $us 750 millones al año. El desarrollo de la acería está casado con el desarrollo de puestos y la construcción del corredor bioceánico”, explicó el postulante a la Gobernación por este partido, Braulio Espinoza.

En cuanto al proyecto Rosita, Espinoza señala que está inmerso en uno de los elementos fundamentales del plan que se resume en “Agua, energía y alimentos”, para lograr un desarrollo humano sostenible y sustentable.

“De Rositas aprovecharemos el agua para riego, para regular el curso de las aguas y evitar inundaciones. Agua para criar proteína blanca y para generar energía eléctrica, ya que en la actualidad sólo producimos 1.6 megawatt e instalando hidroeléctricas de bolsillo podemos llegar a generar 4.5 megawatts al año, sin agredir a la naturaleza”, sostiene.

ASIP

Chi Hyun Chung, candidato de la agrupación ve necesario el convenio con el Estado para comenzar a explotar al máximo el cerro para llegar a tener una fábrica de plancha metálica. “Con esto, Bolivia tendrá otro futuro y trabajando allí los mejores profesionales”.

LAS ESTRATEGIAS DISCURSIVAS Y DESCONOCIMIENTO DEL TEMA SIEMPRE HAN FORMADO PARTE DE LAS CAMPAÑAS

Cada que existen elecciones de nuevas autoridades, los postulantes sacan de debajo del tapete los megaproyectos que han quedado paralizado a lo largo de estos años.

“Los candidatos, a quienes los veo hablar muy superficialmente, no tienen idea de qué es el proyecto siderúrgico. Solamente hablan de Mutún porque lo han escuchado”, cuestiona Antonio Tudela, excívico de Puerto Suárez y exdirector de la Empresa Siderúrgica Mutún.

Tudela recuerda que la fase 1 del proyecto se encuentra paralizada desde hace más de un año, por una decisión del gobierno de Jeanine Áñez y que, hasta la fecha, no se ha posesionado a un nuevo presidente interno de la ESM.

El exdirector cuestiona que el dinero para el proyecto, que asciende a unos $us 600 millones está disponible, pero no entiende por qué hasta ahora no se reactiva el trabajo.

“Activar Mutún y Rositas son propuestas electorales recurrentes que ya no causan mayor impacto, lo que no implica que no sean de gran importancia para el departamento. No hay duda de que la activación económica es urgente cuando la pandemia sigue haciendo de las suyas, pero es necesario tener propuestas que planteen un horizonte claro, creíble y viable en los marcos institucionales y recursos financieros”, explica el analista político José Orlando Peralta.

El analista aclara que si bien las propuestas de campaña electoral enfocadas en la activación económica y desarrollo del departamento son importantes, no son necesariamente creíbles. “Las agrupaciones partidarias tienen sus respectivos programas de gobierno publicados en la página web del Tribunal Supremo Electoral para cumplir con la formalidad, pero ello no implica que se vayan a cumplir a cabalidad”.

Para saber

En el MAS

El programa de Gobierno de Mario Cronenbold no menciona en ninguna parte algo sobre los megaproyectos Mutún y Rosita.

Denuncias de corrupción

Los movimientos cívicos de la zona del Mutún fueron durante años los denunciantes de diversos casos de corrupción en las distintas gestiones del proyecto.

Incompletos

El directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (EMS) se encuentra sin un titular interino. La directiva está conformada por tres representantes del Estado, uno de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), uno de la Gobernación de Santa Cruz, el asambleísta departamental de la provincia Germán Busch y uno del municipio de Puerto Suárez.

Cazado

El proyecto está ligado con la construcción de la hidrovía Puerto Busch, que también es mencionada muy por encima en los planes de Gobierno.