«No podemos pagar, por Dios»: Transporte advierte con protestas en demanda de diferimiento de créditos

Fuente: erbol.com.bo

Transportistas del sector libre, cooperativizado y radio taxis se pronunciaron en conjunto para exigir al Gobierno que se amplíe el periodo de diferimiento en el pago de créditos bancarios, advirtiendo con movilizaciones desde el viernes.

Aseguran que no tienen recursos para cancelar las cuotas y consideran que el periodo de “gracia” es insuficiente.

“No podemos pagar por Dios, no hay clases, no hay institutos, no hay universidades, no tenemos pasajeros para estar recogiendo, no tenemos ingresos por Dios, apenas estamos para la canasta familiar”, expresó Fernando Condori, dirigente del sector libre.

Indicó que ya se ha enviado una nota al Ministerio de Economía para viabilizar su pedido, pero de haber respuesta negativa, los transportistas se movilizarán desde el viernes 8 de enero.

Argumentó que el diferimiento de crédito debe estar vigente por el periodo de emergencia sanitaria, la cual considera que permanece por los efectos de la pandemia.

Los sectores de transportistas piden que se amplíe el diferimiento de créditos al menos por seis meses. Rechazan el periodo de “gracia” de cuatro meses dispuesto por las autoridades, porque consideran que se estarían pagando intereses altos.

Otro dirigente, Limbert Tancara, ratificó que de no haber respuesta de las autoridades, los transportistas tomarán las calles, por lo cual pidió disculpas a la población.

Consideró que hasta el momento las autoridades se hicieron la “burla” de su sector y reclamó que los diputados representantes transportistas no gestionen el pedido de diferimiento. Lamentó que sus legisladores los usaron como “escalera”.

Aseguró que no permitirán a los bancos quitarles sus movilidades o afectar los bienes de sus garantes.