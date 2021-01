Nolan Gould, el actor superdotado que alcanzó la fama por ser «el niño tonto de Modern Family»

Con sus inocentes ocurrencias y su limitada capacidad para comprender chistes e ironías, el tierno Luke, el menor de los Dunphys, se metió rápidamente en el corazón de los fanáticos de Modern Family. Siempre fue el niño mimado de su padre, Phil (Ty Burrell), quien en vano intentaba defenderlo ante las burlas de sus hermanas, Haley (Sarah Hyland) y Alex (Ariel Winter). Sin embargo, este pequeño no podría ser más diferente al actor que lo interpreta, Nolan Gould. Detrás del personaje se esconde una mente brillante. Sin exagerar.

Nolan tiene 22 años y es uno de los protagonistas de la exitosa serie de Steven Levitan y Christopher Lloyd durante sus once temporadas. Por lo tanto, ha estado la mitad de su vida frente a las cámaras. Los televidentes han crecido junto a él desde que era un pequeño hasta que se convirtió en un adolescente, con un cambio físico sorprendente. Lo que nadie se imagina al ver los episodios de Modern Family es que el actor tiene un coeficiente intelectual de 150 y pertenece al selecto grupo Mensa, una asociación de superdotados con miembros de todo el mundo.

Empezó a transitar el camino de la actuación con tan solo tres años, al participar en publicidades para una tienda de disfraces de su barrio en la ciudad de Phenix, Alabama. Su hermano, Aidan Gould, un año mayor, ya participaba en una obra de teatro infantil. Por eso en su familia no les extrañó que el pequeño Nolan, mientras iba al colegio, empezara con sus estudios vinculados con la actuación y la música.

Tuvo participaciones muy menores en algunas películas y en las series America’s Most Wanted, Out of Jimmy’s Head y Eleventh Hour, hasta que fue convocado a un casting para trabajar en Modern Family. Tenía tan solo 11 años cuando se puso en la piel de Luke Dunphy, en un papel clave: es “la voz del Diablo” en la mente de su primo Manny, a quien suele convencer de no ser tan precavido y tomar algunos riesgos en la vida. Por supuesto, sus consejos nunca llegan a buen puerto.

Grande fue la sorpresa que se llevaron los fanáticos de la serie cuando Nolan fue al programa de Ellen DeGeneres y contó que a los 13 años se graduó del colegio y que al año siguiente ingresó a la universidad. “La gente siempre espera que yo sea como mi personaje, que no es muy brillante. Así que me hablan despacio, así: ‘Tú… ¿me… entiendes…?’ Entonces yo uso palabras difíciles y me dicen: “Espera, ese no eres tú, se supone que eres Luke, no deberías ser muy brillante”. Después se enteran de que soy miembro de Mensa y quedan en shock”, reveló con mucho humor el actor.

Un pequeño Nolan Gould sorprendió a Ellen DeGeneres con su picardía (Video: "The Ellen Degeneres Show")

“En Mensa a veces tenemos reuniones y me junto con otras personas de mentes locas como yo y discutimos de energía nuclear y revelamos secretos de esas cosas científicas”, acotó, ante la sorpresa de la conductora por la picardía de su entrevistado para hablar y manejar la ironía, todo lo contrario que su personaje en Modern Family. Y eso no fue todo. Contó que por su trabajo en el programa solo se quedaba con 30 dólares a la semana: el resto de sus ingresos se depositaban en una cuenta bancaria para pagar la universidad.

Nolan había demostrado que es un gran cantante al subir al escenario en el musical de la escuela de su tío Cameron, en donde participó de la obra El fantasma de la ópera. Además, le gusta tocar instrumentos tan exóticos como el banjo, la mandolina o el didgeridoo, típico de los pueblos originarios de Australia.

Nolan toca varios instrumentos desde que es muy chico (Foto: captura de "The Ellen DeGeneres Show")

Por más llamativo que resulte, el actor comparte una particularidad con su personaje: es el hermano menos inteligente de la familia. El mencionado Aidan Gould, que ha participado en programas como Gilmore Girls, CSI: Crime Scene Investigation, iCarly y Workaholics, tiene un coeficiente intelectual superior que el de Nolan.

Después de once exitosas temporadas, Modern Family llegó a su fin en abril pasado. Aquel niño se convirtió en un adulto que incluso es más alto que sus dos hermanas mayores y tiene una relación mucho más madura con sus padres, Phil y Claire Dunphy. Aunque nunca perdió la ternura que lo caracteriza.

Los Dunphys, en la primera temporada de la serie (Foto: Bob D'Amico/ ABC TV/ Kobal/ Shutterstock -5886190br-)

“Estoy en una etapa de negación. Hay veces que sueño que me quedo dormido y que llego tarde al trabajo. Me despierto en medio del pánico, pensando: ‘Tengo que ir al set, voy a llegar tarde’. Y luego me doy cuenta de que ya no es parte de mi rutina -contó Nolan al sitio TV Insider una vez que finalizaron las grabaciones-. Es un cambio muy importante que se termine algo que básicamente fue mi vida entera durante once años. Un día estás ahí con tu familia y tus amigos, y al día siguiente están desarmando el set”.

Nolan Gould creció a la par que su personaje en "Modern Family" (Foto: AFF-USA/ Shutterstock -10521172a-)

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el actor expuso una faceta suya que pocos conocían: la del activismo. Motivado por el revuelo que causó el movimiento internacional Black Lives Matter, a través de sus redes sociales manifestó su adhesión a la lucha de la comunidad afronorteamericana. “Nuestro país tiene una larga historia de injusticia racial y supremacía blanca. Nunca hablé de esto hasta hace poco y pienso que a muchas personas el asesinato de George Floyd las hizo despertar. Por Internet y las redes sociales es muy fácil compartir videos que exponen el racismo y la brutalidad policial. Como soy blanco nunca sufrí una situación así, pero decidí que no me podía quedar callado ante esta situación”, dijo en diálogo con la revista Da Man.

En cuanto al futuro, además de actuar, su objetivo apunta a ganar experiencia como guionista en comedias para adultos, producciones animadas o de ciencia ficción; algunas compañías de la industria ya se mostraron interesadas en contar con sus servicios. De todas formas, él sabe que el pequeño Luke Dunphy siempre formará parte de su vida: “Es difícil separarme de él después de interpretarlo durante tanto tiempo. Me pone triste pensar que nunca más voy a interpretar un guion siendo él. Pero, al mismo tiempo, pasé la mitad de mi vida pretendiendo ser él, entonces si miro hacia adelante, quiero ver qué otros papeles puedo hacer y hasta dónde puedo llegar como actor”.