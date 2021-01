Oficial de Policía: «Nos sentimos humillados por este Gobierno»

Jorge Quispe

Un oficial de alto rango de la Policía que figura entre los 26 uniformados que serán procesados por la Fiscalía Policial a raíz del motín de 2019 en Bolivia, habló con Página Siete con la condición de mantener su nombre en reserva. El uniformado afirma que tras el proceso penal que impulsa el Viceministerio de Descolonización, a través de la Fiscalía Policial, los agentes del orden se sienten “humillados” por el actual Gobierno y pregunta: “¿Por qué no se inició el proceso en el anterior gobierno?”.

Ayer, cuando este medio de comunicación habló con el oficial, el policía consultaba a su abogado para analizar qué hará ante una eventual notificación escrita de la Policía. Lo que según adelantó el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, ocurrirá en estos días.

¿Cómo se encuentra ante la denuncia que hizo el viceministro de Descolonización contra los 26 policías, entre ellos usted?

Nos sentimos humillados y trapeados por este Gobierno. El malo de esto siempre va a ser el policía, sea quien sea el Gobierno. Ellos siempre ven su bienestar y nunca ven quiénes están detrás de este uniforme, no les interesa si tenemos familia. Siempre quieren salir a la palestra a costa de otros, en este caso a costa de los uniformados.

¿Qué cree que hay detrás de esta denuncia contra ustedes?

Hay fines políticos y eso está claro. En un principio desde el Gobierno nos indicaron que se va a vivir en paz y en convivencia, pero ahora se pudo ver que con falsas denuncias y pruebas obtenidas de una página social a las que todo el mundo tiene acceso, y que no deberían ser consideradas como tal, comienzan una persecución política a los camaradas.

En la denuncia no solamente hay cabos, suboficiales; hay también oficiales como usted. ¿Se le pasó por la mente que iba a pasar esto?

No, no creíamos que iba a pasar esto. Ahora cuando hablamos de policías, hablamos desde el general hasta el último policía y los distintos grados jerárquicos, pero parece que simplemente ven el actuar de algunos y no de los otros.

No cuentan la realidad, no cuentan que el policía lo único que hizo (en 2019) fue hacer cumplir la Constitución Política del Estado y defender a su sociedad ante tanta agresión, tanta movilización que podían haber causado centenares de vidas. Ahora resulta que los malos son los policías.

El viceministro Condori hizo énfasis en que algunos uniformados arrancaron la wiphala de sus uniformes y que se amotinaron, algo que está sancionado en la Ley 101 de Régimen Policial. ¿Qué opina usted?

Si fuese así, por qué no se inició este proceso en el anterior gobierno (de Jeanine Añez). Si hubiese sido así, como interpretan ellos ahora, ¿por qué no se han tomado estas medidas mucho antes? Si se ven los distintos videos (que presentó Condori) en ningún momento se ha agarrado la wiphala y cortado por la mitad o botado al piso ese símbolo. Eso no existió (las imágenes muestran a algunos policías sacándose el emblema).

Evidentemente quizás algunos… (se arrancaron ese símbolo de sus uniformes) pero ellos ¿(militantes del Movimiento Al Socialismo MAS) qué han hecho con la bandera de Santa Cruz y muchas otras cosas? Ellos se han movilizado y se han movilizado por dinero. ¿Cuánta gente se ha movilizado por dinero?

En 2019, no existió una mala intención de parte de los policías.

¿Tomarán alguna acción si al final les llegan las notificaciones de la Fiscalía Policial?

En este momento, a nivel nacional, dos departamentos se están pronunciando, hablo de La Paz y Cochabamba, pero en las próximas horas se van a pronunciar Tarija, Potosí y Oruro, puesto que esta persecución, al margen de los 26 policías de distintos grados, está dañando a toda una institución, no sólo a los 26. Los policías estamos siendo estigmatizados, y muchos, la mayoría, se acuartelaron en 2019, no sólo los 26. Si quieren hacer un proceso, que hagan un proceso a nivel institucional.

¿Tomarán alguna acción como policías?

Veremos qué pasa, pero la gente ya está en estado de emergencia. La Policía lo único que quiere es paz y tranquilidad. En lo personal estoy hablando con mi abogado para ver qué podemos hacer si nos llega la notificación del proceso.

(Los policías de todo el país se reunirán vía Zoom en las próximas horas para tomar una determinación sobre el anuncio de procesos a sus miembros).