Órgano Electoral consulta sobre postergar elecciones y candidatos no lo descartan

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz solicitó a las autoridades regionales de salud que presenten un informe sobre la situación en que se encuentra actualmente el departamento por causa de la pandemia de coronavirus. Con base en estos datos el Órgano Electoral evaluará si corresponde o no modificar la fecha de las elecciones subnacionales convocadas para del 7 de marzo.

Saúl Paniagua, presidente del TED, indicó que posiblemente la reunión se produzca hoy y el informe será enviado al comité científico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Tribunal Supremo Electoral para que evalúen las condiciones.

“Es una situación que se ha presentado porque algunos candidatos nos preguntan y hay que tener algún informe al respecto. Recopilamos la información y se la enviamos al TSE. El tema de que si se mueve la fecha o no es una competencia del TSE. Cumplimos con elevar el informe de la situación epidemiológica de Santa Cruz”, indicó Paniagua.

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), dijo desconocer si había recibido la solicitud para la reunión.

Desde el TSE, el vocal Francisco Vargas dijo que la decisión se la debe tomar en Sala Plena, que es la máxima autoridad que tendrá que asumir una determinación si el caso amerita. “No se puede entrar en el terreno de la especulación porque se debe dar certidumbre del proceso electoral. Si se diera el caso, es por una causa de fuerza mayor que son situaciones excepcionales”, dijo Vargas.

Las elecciones nacionales del año pasado, convocadas inicialmente para el 3 de mayo, fueron postergadas en tres oportunidades por causa del coronavirus. Finalmente se celebraron el 18 de octubre.

Las elecciones subnacionales debieron celebrarse a finales del año pasado.

Seguimiento al virus

René Barrientos, jefe nacional de Epidemiología indicó que no se puede predecir la situación porque la epidemia por el Covid-19 en el país está en una escalada.

“Hay que ver todavía cuál será el comportamiento a futuro antes de estar haciendo predicciones”, dijo.

El especialista señaló que hay muchos factores que influyen, como el comportamiento del ser humano, la capacidad de replicación viral y la trayectoria del virus, entre otras cosas.

“La Paz y Santa Cruz son los departamentos con la escalada más intensa y sostenida. Beni ha iniciado una subida esta última semana y Tarija, que también está en una escalada importante. El resto, aunque son pequeños en cuanto a la densidad poblacional, no dejan de ser importantes por la aglomeración de personas”, explicó Barrientos.

El médico adelantó que no se puede definir nada hasta no ver un comportamiento “más o menos uniforme” de la pandemia para señalar si en marzo se estará en desescalada.

Por su lado, el médico Henry Aguilera, presidente del Comité Científico Departamental, señaló que el virus se ha tornado más agresivo en esta segunda ola y existe una mayor velocidad de contagio.

“Es más contagioso que en 2020. Nada se puede descartar, todo depende de la cantidad de contagios que habrá, pero deberían suspenderse o postergarse las elecciones, ya que los casos de aquí en adelante irán en aumento, con total seguridad”.

El especialista contó que incluso antes de que comience el rebrote, el Comité Científico cruceño realizó una solicitud al Gobierno nacional y departamental para que se tomen las medidas correspondientes. “En octubre, en Europa ya estaban en la segunda ola y se debía contar tres meses para que nosotros lleguemos a eso. Debía ser en enero, pero se adelantó, porque la gente no entiende, piensa que la enfermedad ya pasó. No es así”, lamentó.

Cambio consensuado

Diversas agrupaciones políticas que se encuentran en carrera por la Gobernación cruceña y la Alcaldía de la capital indicaron que no habría inconveniente en que se mueva la fecha de las elecciones.

“Siempre hemos priorizado la salud, solo esperamos que cualquier decisión sea definida en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, tomando con seriedad las proyecciones de contagios y los criterios epidemiológicos sin que medien los cálculos políticos”, dijo Adriana Salvatierra, candidata a alcaldesa por el MAS.

René Mamani, vocero de FE, agrupación que postula al ex procurador José María Cabrera a la Gobernación, indicó que es necesario tomar en cuenta las directrices planteadas por las autoridades de salud. Para ellos, es necesario mantener la fecha, pero que se debe analizar otras posibilidades, como por ejemplo, que en las elecciones se asuman medidas de bioseguridad para que el ciudadano acuda a votar con confianza.

Luis Fernando Camacho, que postula al cargo de gobernador por Creemos, recordó que en las elecciones de 2020 su agrupación política apostó por la salud y la vida de los bolivianos. “Nosotros no cambiamos de criterio. Si la evolución del actual rebrote del Covid-19 sigue en aumento y los especialistas en salud recomiendan postergar la fecha de las elecciones subnacionales, nosotros estaríamos de acuerdo y lo apoyaríamos”, dijo Camacho.

El candidato a alcalde Jhonny Fernández (UCS) lamentó que las autoridades de los tres niveles del Estado estén improvisando. “Si no hay un informe de un Comité Científico sobre esta pandemia, vamos a seguir de tumbo en tumbo. Es importante que los tres niveles de Estado trabajen de forma conjunta. Si el informe señala que la situación es grave, estoy de acuerdo con que se paren las elecciones para dedicarnos a salvar vidas”, sostuvo.

Para el candidato a primer concejal por Demócratas, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, si los médicos determinan que es un riesgo ir a votar en marzo “no sería lógico que alguien se oponga. ¿Cómo se le puede pedir el voto a alguien arriesgándole su vida?”, preguntó.

Saavedra dijo que para no llegar a eso, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberían tomar en cuenta el plan de vacunas que presentó el candidato al municipio, Roly Aguilera. “Conseguir vacunas y en 20 días empezar a vacunar y de repente llegar a marzo con gran parte de la población vacunada”.

Roberto Fernández, candidato a alcalde por Asip, indicó que se debe suspender toda actividad política mayor a 10 personas. “Que todos los candidatos se saquen pruebas inmediatamente para no contagiar y obligar a los miembros de sus equipos que hagan lo mismo, si no tienen las pruebas no pueden salir a hacer campaña. Esa sería una normativa que debería sacar el TSE”.

Por su parte, Germaín Caballero, candidato a gobernador por Unidos, dijo que en función a la curva ascendente de contagio, si tiene que moverse la fecha, es pertinente. “Si por razones de calendario o presupuesto es inamovible la fecha, se puede generar un sistema de campaña distinto, como que los candidatos debatan, durante enero y febrero, en los medios de comunicación durante cinco veces en temas distintos”.

Para Chi Hyun Chung, candidato a gobernador de Asip, “si los masistas hacen bloqueo habrá igual elecciones, pero científicamente puede haber un tercer rebrote en marzo o estaremos en medio de esta segunda ola. No corresponde hacer elecciones”, dijo.

Róger Martínez, postulante a la Gobernación, indicó que en todo lo que sea para precautelar la salud de los bolivianos está de acuerdo. “Que en este tiempo de postergación sea la oportunidad para que el TSE aclare las denuncias de fraude electoral y ofrezca certidumbre de transparencia a mi candidatura y me permita tener acceso a los datos de las anteriores elecciones, 2019 y 2020”.