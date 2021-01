Oriente Petrolero hará pruebas gratuitas de jugadores del 12 al 15 de enero

Oriente Petrolero optó por retomar la tradicional prueba de jugadores libres con el fin de fichar a sus filas a los más destacados. El periodo de observación será del 12 al 15 de enero y bajo la supervisión de Erwin ‘Platiní’ Sánchez, el entrenador del plantel profesional.

El club lanzó esta convocatoria en sus redes sociales. No limita la edad, pero si exige exámenes de Covid-19 a cada participante. Las pruebas, que no tendrán costo alguno, se realizarán en el Complejo Norte, ubicado en inmediaciones del kilómetro 10 de la ruta al norte, de 15:00 a 18:00 horas.

De esta manera, Sánchez tendrá cuatro días de evaluación y selección de jóvenes futbolistas, una iniciativa que desarrolló cuando estuvo en Blooming, entre 2018 y 2019, y que fue exitosa porque la academia cruceña después promocionó a importantes jugadores nacionales, la mayoría provenientes de la cantera.

Sánchez y Ronald Raldes, presidente de Oriente Petrolero, comulgan con la idea de formar futbolistas para el club y así inyectar al plantel profesional productos de la cantera.

Entre tanto, la dirigencia verdolaga y ‘Platiní’ continúan con su tarea de conformar el nuevo plantel que disputará este año el torneo de la División Profesional.

Hasta el momento, los nuevos fichajes han sido Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo de Paraguay), Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), Gualberto Mojica (ex Guabirá) y Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann).

Con el delantero José Alfredo Castillo, goleador del equipo el año pasado (10) se renovó contrato.

Las bajas confirmadas son Gustavo Olguín (defensor), Carmelo Algarañaz (delantero), Matheo Zoch (volante) y Alan Mercado (volante).