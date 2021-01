Padres no pueden inscribir a sus hijos hasta cancelar mensualidades pendientes en Tarija

Fuente: El Periódico

La Junta de Padres de Familia de Colegios Privados de la ciudad de Tarija, piden a las autoridades competentes que se modifique la Resolución Ministerial que obliga a cancelar todos los meses adeudados para recién poder inscribir a sus hijos en los diferentes establecimientos.

«Es un atentado contra la educación de nuestros hijos, se le ha dado la potestad a los colegios privados de privarnos de no escribir a nuestros hijos si no cancelamos las deudas de la gestión 2020, puesto que no se pasado clases regularmente», declaró Weimar Rivera, presidente de la Junta de Padres de Familia de Colegios Privados.