Pamela Anderson se casa en secreto con su guardaespaldas

Fuente: revistavanityfair.es

Se podría acusar a Pamela Anderson de muchas cosas, pero nunca de no creer en el amor. De ahí que solo un año después de divorciarse de su último marido, el polémico productor de cine Jon Peters, con el que solo estuvo casada 12 días; la actriz y activista acabe de anunciar por sorpresa que ha vuelto a pasar por el altar para convertirse en la esposa de Dan Hayhurst, su guardaespaldas.

Aunque ha sido hoy cuando Anderson ha revelado la noticia, la pareja se dio el ‘sí quiero’ la pasada nochebuena en Vancouver durante una ceremonia íntima a la que no asistió ningún familiar ni amigo de la pareja, aunque según Pamela, todos sabían que había decidido dar este paso y le habían dado su aprobación.

“Ahora mismo estoy exactamente donde necesito estar: en los brazos de un hombre que realmente me ama”, asegura la actriz, que según relata se casó con Hayhurst en una propiedad que compró a sus padres hace 25 años. “Fue el mismo lugar donde se casaron mis padres, que todavía siguen juntos, así que siento que acabo de cerrar un círculo”, afirma. “Ahora todos los días son como una luna de miel”.

