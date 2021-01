Periodista vio morir en su auto a persona camino al hospital

Fuente: paginasiete.bo

Anabel Vaca / La Paz

El país vive momentos difíciles con el rebrote del coronavirus: con un sistema de salud al borde del colapso, escasez de medicamentos y los contagios y muertes por Covid-19 en aumento. Santa Cruz es la región más golpeada por el virus y le sigue La Paz.

Esta nueva ola llegó con cifras que muestran una expansión violenta y agresiva del virus al punto de causar daños severos en los pulmones en 48 horas. Los médicos deducen que una nueva cepa del virus ya circula en el país por estas características, pese a que no hay estudios aún.

Desde el inicio de la pandemia el país registra más de 198 mil casos de Covid-19 y 9.871 fallecimientos a causa de la enfermedad. El Ministerio de Salud registró el pasado miércoles 2.655 nuevos contagios diarios, un nuevo récord de casos en un día desde el inicio de la emergencia sanitaria. El Gobierno atribuye este incremento a las pruebas masivas que se realizan.

Para poder despedir a sus muertos, las familias esconden la enfermedad, los entierran en algún cementerio clandestino de una comunidad alejada o deben acceder a un camposanto privado. La misma situación se vivió en la primera ola del virus.

El viernes cerca de la medianoche, un hombre de la tercera edad falleció en el vehículo del fotoperiodista de Página Siete Víctor David Gutiérrez mientras se dirigía al Hospital Obrero.

Con desesperación, una mujer buscó ayuda en las calles de la zona de Tembladerani para llevar a su padre enfermo al nosocomio. Según el relato de Gutiérrez, que pasaba por la zona, la familia le dijo que el hombre tenía problemas renales; sin embargo, el enfermo fue trasladado con oxígeno y antes de llegar al centro dejó de respirar.

Entre la desesperación y el llanto de los acompañantes, el trabajador de la prensa pisó el acelerador. A la llegada al hospital, en la sección de emergencias, el hombre sin vida fue puesto en el suelo. Otros cuatro cadáveres cubiertos en frazadas también yacían en el piso, mientras los familiares buscaban cómo llevarse a sus seres queridos.

Gutiérrez cuenta cómo fueron los hechos esa noche, cuando también se quebró en llanto junto con los desconocidos a los que brindó su ayuda.

¿Cómo encontró esa noche a esta familia?

Yo estaba llegando a mi casa para guardar mi auto. Eran las once de la noche o más, y se me acercó una señora. Estaba desesperada. Se acercó y me dijo que le ayude por favor, que si le podía ayudar trasladando al hospital a su papá, que estaba enfermo.

Y yo le pregunté: “¿Tiene Covid?”, y me dijo que era un enfermo renal. Pero no, tenía Covid porque estaba cargando oxígeno. Luego me di cuenta cuando fuimos a su casa, que estaba a dos cuadras. Recogimos a su papá, ella se subió al auto y a él lo subieron en frazadas, ya estaba muy mal. Entraron otros dos de sus familiares y la chica. Fuimos al Hospital Obrero. En el camino se nos ha muerto el hombre.

¿Qué sucedió en el vehículo en ese momento?

Se murió el hombre y fue un escándalo de los familiares. “Se ha muerto mi papá, ya no tiene pulso”, gritaban. He corrido todo lo que he podido, no daba más.

¿Cuál fue su reacción?

Fue horrible, me asusté. Había mucha desesperación en el auto y llegamos al hospital. Ayudaron a bajarlo. Entraron ellos al hospital por la parte de Emergencias. También llegaron las personas de los carros fúnebres. Se acercó un señor para ofrecer su ayuda.

¿Qué pasó en el hospital?

Llegamos y le pusieron en el piso. Empezó la desesperación de ellos. Cuando llegamos había en el piso cuatro cadáveres cubiertos con frazadas. Estaban con sus familiares que esperaban a ver cómo se los llevaban. Yo me acerqué a preguntar si puedo ayudar en algo más y le dije “ya me tengo que ir”. Pensaban que era taxi, pero les dije que soy del barrio. Me agradecieron y ya no quise incomodar y me fui.

¿Qué medidas de bioseguridad tenían?

Yo estaba con barbijo y ya. Pero la chica me dio otro barbijo nuevo y me puse ese. Entonces ahí me di cuenta que sí tenía Covid el hombre. Dos de los familiares estaban con medidas de bioseguridad y los demás tenían sólo barbijo también. El hombre tendría unos 70 años quizá, no lo vi. Me ocupé más de conducir.

En cuanto llegué al hospital eché con alcohol al auto. A un señor que estaba en el hospital le pedí que me desinfecte.

Me desinfectó a mí pero no al auto. Luego dejé las ventanas abiertas del auto, eché alcohol. Ahora (ayer) también acabo de desinfectar otra vez el auto.

¿Como se ha sentido ante esta situación?

Me he sentido mal, me quebré en llanto. Ha sido muy fuerte. Eran las once de la noche y en la zona no había nada, yo estaba yendo a guardar el auto. Me dijo “por favor, ayúdeme”. No le iba a decir que no. Es imposible decir no quiero o no puedo. Ya no quería estar más ahí, salí y me fui. Después llegué a mi casa y me fui a la ducha, tiré toda la ropa y también ahora tengo que cuidarme.