Personal de la Caja Petrolera de La Paz “no aguanta más”

Fuente: El Alteño

Al grito de “salud no aguanta más”, personal médico de la Caja Petrolera de Salud (CPS) realizó ayer un mitin de protesta en la cual expresó su indignación por la indolencia de autoridades ante la muerte de profesionales del área y exigió que se declare cuarentena rígida para aminorar los contagios de Covid-19.

La protesta se realizó con gritos y pancartas de parte de personal de salud del Hospital de la Caja Petrolera en la zona Sur de La Paz. “Hasta cuándo va a ser el señor presidente insensible. No aceptamos esa palabra de aguantarse. Nosotros estamos poniendo nuestra vida, pero eso no conlleva a decir que nos tengamos que aguantar”, dijo un médico representante de la manifestación.

Indicó que la ya ha colapsado terapia intensiva en dicho nosocomio. “Mañana va a colapsar la parte de internación y qué va a ser de nuestra población”, alertó.

Lamentó que mientras muere un profesional de salud al día, mientras que de parte del Gobierno hay una insensibilidad al respecto. “¿Hasta dónde más vamos a aguantar por cuidar la economía? No hay economía si no hay vida, si no hay vida no hay nada”, agregó el médico.