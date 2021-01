PGE 2021 reduce 6% el gasto corriente y preserva la sostenibilidad financiera del Estado

La Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 prevé un gasto corriente consolidado menor en 6% respecto al año anterior, de Bs 137.996 millones a Bs 129.807 millones, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el marco de la política de austeridad, los sueldos y salarios de los ministerios del órgano Ejecutivo disminuyeron este año en 7,1% (de Bs 4.086 millones a 3.796 millones), las instituciones descentralizadas en 7,8% (de Bs 2.032 millones a 1.873 millones) y las empresas públicas en 1,3% (de Bs 2.893 millones a 2.854 millones), detalló.

El PGE 2021 prioriza la inversión pública, garantiza recursos para bonos sociales y otorga certidumbre a las políticas económicas que ejecuta el Gobierno.

Para este año se programó una inversión pública de $us 4.011 millones distribuidos en las áreas de infraestructura ($us 1.452 millones), productivo ($us 1.399 millones), sector social ($us 998 millones) y multisectorial ($us 162 millones).

De igual manera, se garantizan las políticas sociales de redistribución del ingreso mediante el pago de bonos sociales como el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad y Bono Contra el Hambre, entre otros beneficios para la población más vulnerable.

El PGE 2021 prevé una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,8% y una inflación de 3,1%.