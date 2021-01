Plataforma agroecológica advierte que áreas protegidas están en peligro

La Plataforma Agroecológica del Trópico, subtrópico y Chaco, denunció que ante la destitución de los guardaparques, significa que están ante una evidente desprotección en las áreas protegidas.

“Las áreas protegidas son fuentes de biodiversidad que proporcionan servicios ambientales de los cuales nos beneficiamos todos, tienen un valor estratégico para el país, porque son lugares donde se genera agua, se purifica el aire y sobre todo son reguladores del clima”, señala el pronunciamiento.

La biodiversidad que es preservada en las áreas protegidas, es la única fuente de vida plena y de alimentación saludable, señalan.

Por tanto, la Plataforma Agroecológica demanda tanto al Gobierno central como a los departamentales, asumir como política pública la producción agroecológica que no requiere destrucción de bosques, no necesita ampliación de frontera agrícola y no utiliza agrotóxicos ni transgénicos”, concluye.

El viernes, la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de conservación (Abolac) solicitaron la restitución de los especialistas que fueron despedidos.

En el comunicado acusan al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de destituir a directores de las áreas protegidas, jefes de protección y guardaparques, “sin respetar su antigüedad, profesionalización, carrera administrativa, ni realizar evaluación de desempeño ni consensuar con los comités de gestión, designando a dedo a personas sin el perfil requerido por los reglamentos”.

En respuesta a las denuncias sobre el despido sistemático e injustificado de jefes de protección de áreas protegidas de Bolivia, el Sernap señaló que los directores, jefes de protección y guardaparques de las áreas protegidas, son designados por consenso y méritos.

Al respecto, el Colegio de Biólogos de Santa Cruz, Cochabamba, de La Paz, Pando y Chuquisaca, expresaron su preocupación por la situación actual que atraviesan las áreas protegidas del país.

“Rechazamos rotundamente el accionar de la dirección ejecutiva del Sernap, por el despido injustificado de jefes de protección, la vulneración a la normativa vigente, la Ley 1333, reglamento General de Áreas Protegidas y poner en riesgo la gestión del patrimonio de todos los bolivianos”, manifiesta el comunicado del Colegio de Biólogos.