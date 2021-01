Pondrán doble dosis de vacuna Covid y 2 grupos no accederán a ella

Las vacunas contra el coronavirus que llegarán a Bolivia serán aplicadas dos veces a cada persona, pero hay dos segmentos que no accederán a ella, los menores de 16 años y las embarazadas.

La inmunóloga y alergóloga del Maternológico Germán Urquidi, Nelva Guillén, se refirió a las dosis de la compañía AstraZeneca y la universidad de Oxford y a Sputnik V.

Inicialmente, habló de los grupos que están prohibidos de aplicarse las dosis. Explicó que, de momento, ninguna de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el mundo están indicadas para pacientes pediátricos o mujeres gestantes.

“Como todas las empresas están en la misma carrera de fabricación de vacunas, todavía no les ha dado tiempo de estudiar a esos grupos poblacionales”, indicó.

Estimó que en algunos años se autorizará el uso en esos segmentos, pero, antes, es necesario que los estudios se completen. “Todas las marcas están en fase de investigación”.

DOSIS Las personas recibirán dos dosis de la vacuna. Luego de su primera inyección, deberán transcurrir 21 días para la aplicación de la segunda.

Esto es para “maximizar su eficacia”, de acuerdo con el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Lo ideal es que puedan retrasar unas semanas la segunda dosis con el objetivo de maximizar el número de individuos que se puede beneficiar de una primera dosis”, explicó el doctor Alejandro Cravioto, miembro de ese Grupo. No obstante, en Bolivia aún no hay una posición oficial respecto a una posible ampliación del intervalo entre cada dosis.

REACCIONES

Sobre las reacciones, Guillén señaló que “todas las vacunas tienen la posibilidad de generar reacción”, pero no se puede predecir en quiénes, ni si serán leves o moderadas.

Añadió que, incluso, las vacunas convenciones que ponen a los niños pueden ocasionar “dolor en el lugar de la aplicación, enrojecimiento, un poco de hinchazón”.

Sobre este punto, la ONU también afirmó que puede haber reacciones alérgicas en algunos, por lo que aconsejó que la administración de la vacuna se produzca en un lugar donde existan los médicos para tratar un eventual choque anafiláctico y dar el debido seguimiento.

EFECTIVIDAD

La eficacia de las vacunas supera el 90%. Sobre esto, Guillén dijo que, a veces, “depende del sistema inmunológico de la persona que vaya a recibir la vacuna”. Por ejemplo, puede darse el caso de que, tras la dosis, alguien tenga una alteración inmunológica o “algo que hace que mi cuerpo no genere defensas tras el estímulo de la vacuna, (entonces) no me servirá de nada”.

Remarcó que hay factores atribuibles a la vacuna y otros a la persona. “Como todo está en estudio, todavía no hay resultados específicos”.

DIFERENCIAS

Hay dos variedades de vacunas que llegarán a Bolivia: la AstraZeneca y la Sputnik V. Además, también arribará un lote en marzo, bajo el sistema COVAX, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las dos primeras tienen el mismo mecanismo de acción, pero tienen diferencias respecto a las de la empresa Pfizer, que es la que están adquiriendo otros países. “Tienen diferentes mecanismos biológicos con los que producen las vacunas”.

Además, también influye la experiencia. Pfizer, por ejemplo, fabrica vacunas hace muchos años, “la mayoría de las vacunas que recibimos en el programa ampliado de inmunización o las que están a la venta son su producción”.