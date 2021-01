«¿Por qué no demostrar valor hacia un hombre?»: Alejandra, la cochabambina que se animó a pedirle matrimonio a su novio

Una mujer en Cochabamba pidió matrimonio a su enamorado en un restaurante en Cochabamba. El momento fue filmado por las personas que se encontraban en el lugar y compartiendo el video en redes sociales haciéndolo viral casi de inmediato.

La protagonista de esta historia de amor se llama Alejandra Tarqui y visitó el set de La Revista en Cochabamba para contarnos cómo se animó a dar este importante paso.

“Esto es gracias al amor que he recibido. Yo sé valorar a un hombre ya que mi papá ha sido un hombre muy ejemplar y ha demostrado ser un buen hombre, esposo y padre. Yo digo que todos los hombres valen igual y ¿por qué no demostrar el valor hacia un hombre, el amor que mi papá me ha enseñado?”, cuenta Tarqui.

El novio de Alejandra se llama Ariel y ella asegura que es muy tímido, aspecto que cree que no lo animó a pedirle que se casen.

“Él es un buen chico y es trabajador, él me ha demostrado que es una persona que puede cuidarme”.

¿Cómo planeó Alejandra este momento tan especial? Mira el video con el testimonio de la joven en entrevista con Ronald Arnez.