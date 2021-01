Por qué nunca se debe usar esta configuración de seguridad en WhatsApp

El especialista en seguridad cibernética Zak Doffman afirmó que es peligroso exportar los historiales de los chats a las nubes de terceros, como Google, Apple o Telegram.

El especialista en seguridad cibernética Zak Doffman explicó este sábado en un artículo para Forbes la razón por la que es peligroso exportar los historiales de los chats de WhatsApp a las nubes de terceros y aconsejó a los usuarios desactivar en los ajustes la función de crear copias de seguridad.

Los mensajes en WhatsApp están encriptados de extremo a extremo: las conversaciones se aseguran con un candado y solo el remitente y el destinatario disponen de una llave especial, que es necesaria para descifrarlas y leerlas o escucharlas. «Y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo», afirma la empresa.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021