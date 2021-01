¿Por qué Rubén Cordano pasó de Always a Bolívar?

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

En septiembre del año pasado, el portero Rubén Cordano firmó un preacuerdo con Always Ready. Ayer selló su contrato oficial por dos años y , “por pedido expreso del técnico (José Ignacio) Natxo González”, fue cedido a Bolívar por una temporada, “con opción a compra”. ¿Por qué se dio el pase del golero a la Academia?

Una cláusula del convenio entre el cuadro millonario y el futbolista fue la clave.

“En septiembre firmamos un precontrato con Always Ready, con una cláusula que nos permitiría, si pasaban determinadas circunstancias, salir a préstamo. Eso fue lo que sucedió”, explicó Lucas Caballero, empresario del guardamenta de 22 años.

¿Qué dice la cláusula? Según el agente, uno de los puntos del documento rubricado hace casi cuatro meses establecía que si el club de El Alto decidía renovar con su portero titular Carlos Lampe, el guardameta Cordano tenía vía libre para negociar su préstamo a cualquier club nacional o internacional.

“Cuando hicimos el acuerdo con Always, el torneo boliviano estaba parado, por el virus, y era todo una incertidumbre si todo iba a continuar y quién iba a lograre el título, en virtud a ello fue que el club decidió renovar con Carlos Lampe, cosa que nos parece muy bien porque es un arquero de mucha trayectoria y fue uno de los baluartes para que Always obtenga el título. Si eso pasaba, nosotros teníamos la posibilidad de salir a préstamo a alguna institución del medio local o internacional”, detalló el empresario.

Después de que Always Ready anunció, a principios de esta semana, que renovó con Lampe, el joven futbolista escuchó otras opciones. “Las que se presentaron en mesa fueron tres y el jugador inclinó la balanza a favor de Bolívar”, resaltó Caballero.

Cordano quiere ser titular

“Teníamos el interés de tres equipos en concreto, pero por diferentes motivos, priorizando la parte deportiva y porque fue un pedido expreso del profesor Natxo González para con el gerente deportivo del club, Javier Recio, entonces eso nos motivó mucho y nos decidimos por Bolívar y fue por eso que Rubén defenderá los colores celestes por este año”, reforzó.

El futbolista habló ayer en Santa Cruz y también dio su versión. “Ellos (dirigentes de Always) me dijeron que Carlos (Lampe) tenía mucha opción de jugar en el exterior, era como que estábamos hablando para ver mi llegada al club. La cuestión es que arreglamos todo y Carlos se quedó y vi que Bolívar tenía la intención de yo esté en ese club. Me voy a Bolívar por un año, con opción a compra”, aclaró el guardameta. Cordano llegó ayer a La Paz para firmar el convenio para sellar su pase al equipo de Tembladerani.

La firma

“Finalmente, hoy (ayer) en horas del día, Rubén se desplazó de Santa Cruz a La Paz para firmar el préstamo correspondiente que lo vinculará por un año a Bolívar. Always lo da cedido, sin cargo, y con opción a compra a favor de Bolívar”, declaró Caballero, quien intentó acomodar, sin éxito, a otro de sus jugadores en La Paz.

En la Academia, el futbolista cruceño se encontrará con Javier Rojas, con quien se entrenó en Santa Cruz al mando del preparador de arqueros Nery Quintana.